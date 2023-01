Un ex-agent suédois condamné à la perpétuité pour espionnage au profit de la Russie

La justice suédoise a condamné jeudi à la prison à perpétuité un ex-agent du renseignement suédois, reconnu coupable d'«espionnage aggravé» au profit de la Russie durant près d'une dizaine d'années.

Son frère cadet, qui était également jugé lors du même procès devant un tribunal de Stockholm, a lui écopé de neuf ans et dix mois de prison ferme, lui aussi pour «espionnage aggravé», a annoncé la cour dans un communiqué.

«Les frères, de façon conjointe et concertée, sans autorisation et dans le but de servir la Russie et le GRU (renseignement militaire russe, NDLR), ont acquis, transmis et divulgué des informations dont la divulgation à une puissance étrangère peut atteindre à la sécurité de la Suède», selon le tribunal.

L'affaire a été décrite comme le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire récente de la Suède, signe d'une infiltration de l'espionnage russe au cœur du renseignement suédois.

Le frère aîné, Peyman Kia, 42 ans, était jugé pour avoir collecté des informations sensibles que son frère cadet a ensuite transmis au GRU, entre 2011 et 2021.

Durant cette période, l'accusé a notamment servi au sein de la Sûreté suédoise, Säpo, ainsi qu'au renseignement militaire.

L'ancien agent «a commis un acte d'espionnage qui entre dans la plus grave des catégories (...) impliquant des sujets de très haute importance», a souligné le juge Måns Wigén.

Son frère de 35 ans, Payam Kia, était lui accusé de l'avoir aidé dans la transmission de ces informations secrètes.

Le tribunal a estimé que, malgré «quelques pièces manquantes», l'accusation avait établi «un grand puzzle» de preuves, «suffisamment clair pour que les accusés soient reconnus coupables».

Il a largement suivi les réquisitions du procureur, qui avait réclamé la perpétuité pour l'aîné et au moins 12 ans de prison pour le cadet.

L'essentiel du procès s'est tenu à huis clos au nom de la sécurité nationale.

Les deux hommes, qui avait été arrêtés séparément fin 2021, niaient les accusations.