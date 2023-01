Un restaurateur se venge: il ramène les déchets laissés dans son conteneur et ensevelit la voiture du coupable

Le propriétaire d’un restaurant à Gatineau s’est vengé d’un citoyen venu en pleine nuit jeter ses déchets à son commerce en lui ramenant ses sacs poubelles, grâce à l’adresse civique qui était visible sur une vieille boite de carton.

« Ce n’est pas la première fois que ça arrive au resto. Et comme la personne avait mis beaucoup d’énergie pour remplir nos conteneurs cette fois-ci, j’en ai mis autant pour lui retourner ses poubelles », lance au bout du fil Claude Roy, propriétaire du restaurant La Destination.

Son gérant, qui avait l’impression que les conteneurs étaient plus remplis que la veille, a découvert le pot aux roses mercredi matin après avoir visionné les caméras de surveillance. On y voit une voiture Mazda noire faire plusieurs allers-retours pour se débarrasser d’ordures dans les conteneurs de ce restaurant de la rue Masson, entre 3 h et 4 h du matin.

PHOTO TIRÉE DU FACEBOOK RESTAURANT LA DESTINATION

« Après ça, notre recyclage était plein et une bonne partie de notre conteneur à déchets », déplore M. Roy, qui estime que la personne a laissé une trentaine de gros sacs noirs.

Le restaurateur a trouvé par hasard les informations du citoyen fautif, dont l’adresse civique et le numéro de téléphone, qui étaient visibles sur une boite de livraison jetée.

Coûteux pour les commerçants

« Je lui ai ramené juste le quart des déchets dans sa cour. Je voulais surtout passer un message. Il faut que ça arrête, car ça nous coûte cher », insiste Claude Roy.

Le commerçant débourse environ 1000 $ par mois pour la compagnie privée qui vient ramasser les déchets du restaurant. « Et si on doit en empiler à côté du conteneur parce que ça déborde, on doit payer pour une levée de plus », explique-t-il.

PHOTO TIRÉE DU FACEBOOK RESTAURANT LA DESTINATION

La Ville de Gatineau a implanté en septembre 2019 une politique sur les déchets autorisant les ménages à mettre au chemin un seul bac de 120 litres, lors des collectes aux deux semaines. Les citoyens peuvent toutefois se procurer des étiquettes, au coût d’environ 50 sous chacune, qu’ils apposent aux collets des sacs en surplus.