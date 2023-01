BÉLISLE, Cécile



À Ville Mont-Royal, le 9 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 92 ans, Mme Cécile Bélisle, native du quartier Longue-Pointe à Montréal, fille de feu Joseph Bélisle et de feu Gertrude Vézina.Elle laisse dans le deuil sa soeur Louise Bélisle (feu Yvon Simard), sa belle-soeur Colette Laberge (feu Jacques Bélisle), ainsi que ses chers neveu et nièces : Marie-Andrée et Josée-Anne (Simard), Michèle et Pierre (Bélisle), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de Gériatrie de Montréal.