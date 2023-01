Approvisionnement en eau douce: le Canada doit investir pour éviter des problèmes

Les États-Unis pressent le Canada d’augmenter ses investissements dans la protection des Grands Lacs et du Saint-Laurent, afin d’éviter de graves problèmes d’approvisionnement en eau douce.

«Ce n’est pas tous les jours que le “White house” à besoin du Canada» a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Jovanovic, en entrevue avec Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio

Elle était à Washington pour presser Ottawa à prévoir plus d’argent pour la protection de notre eau douce. Selon la mairesse, le fédéral n'investit pas assez d’argent pour réparer et prévenir les problèmes issus des changements climatiques. Mme Jovanovic est aussi représentante de la Ville de Montréal au conseil d’administration de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

«Inondations, érosion massive, infrastructures inadéquates pour les changements climatiques. Il faut que la solution vienne du gouvernement fédéral, a-t-elle estimé. Aux États-Unis, ils commencent déjà à s’organiser à coups de milliards.»

D’autres grands dangers guettent nos réserves d’eau douce. Les algues bleues, la surfertilisation et la contamination de produits chimiques impossibles à traiter une fois dans l’eau.

«Nous sommes plus forts en travaillant ensemble, en apportant des solutions à la table pour que les États-Unis et le Canada renforcent leur collaboration pour restaurer et mieux protéger les Grands Lacs et le Saint-Laurent», a affirmé la mairesse.

Notre capacité d’approvisionnement en eau douce au Québec et à Montréal pourrait être en danger si les efforts ne sont pas mis à temps pour contrer la dégradation des réserves, selon elle.

Maya Jovanovic est claire : «si ça va mal dans les Grands Lacs, ça va mal à Montréal.» Reste à voir si le message sera entendu.