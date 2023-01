Caufield pense à son prochain contrat avec le Canadien

Kent Hughes n’a pas dévoilé un grand secret à son bilan de mi-saison en décrivant le prochain contrat de Cole Caufield comme une priorité pour l’organisation.

« Une chose est certaine : on veut que Cole soit avec nous à long terme et je crois qu’il veut rester avec nous à long terme. Cole reste la priorité à 100%. »

Les mots de Hughes ont résonné un peu partout. La déclaration n’avait rien de particulière. Elle s’inscrivait dans la simple logique.

À la veille de la visite des Maple Leafs de Toronto et d’Auston Matthews, Caufield a dérogé un brin de ses habitudes en acceptant de parler de son prochain contrat.

« Tu ne veux pas y penser, mais tu ne peux pas y arriver, a dit le numéro 22. C’est un peu partout, tu en entends parler. Je veux m’en éloigner. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais évidemment, j’aime jouer ici, j’aime cette équipe et ce groupe de joueurs. Je prends ça une étape à la fois. Mais oui, j’y pense. »

Caufield n’a pas juste dit que ça lui trottait dans la tête. Il a aussi réitéré son amour pour le CH et Montréal.

« Je suis heureux ici. J’aime l’équipe, la ville, les partisans. C’est juste du positif. Je trouve que c’est un mariage parfait. Mais comme je le dis, ça arrivera quand ça arrivera. »

Sept millions et plus

Auteur de 26 buts en 46 matchs cette saison, Caufield se dirige vers une première saison de 40 buts ou plus dans la LNH. À ce rythme, le dangereux ailier gauche terminera l’année avec 46 buts et il deviendrait le premier joueur à atteindre le plateau des 40 filets depuis Vincent Damphousse en 1993-1994.

Un marqueur de 40 buts gagne généralement bien sa vie dans la LNH. Même très bien.

Pour la saison 2021-2022, il y a eu 17 marqueurs de 40 buts et plus. Connor McDavid (44 buts) et Auston Matthews (60 buts) étaient les deux plus riches avec une empreinte salariale sur le plafond de 12,5 millions et 11,640 millions. Caufield ne cognera pas à la porte de Hughes pour obtenir un aussi gros salaire.

Des 17, le plus petit salarié avait pour nom, Jason Robertson. L’ailier des Stars avait encore son contrat de recrue à 795 000$. On reviendra à Robertson plus tard.

Mais quand on fait la moyenne des 17 attaquants, on arrive à un salaire de 7,40 millions. Le chiffre de sept millions constitue donc logiquement un plancher pour le prochain contrat de Caufield, mais ça dépendra surtout de la durée de l’entente.

Questionné sur sa stratégie à savoir s’il se concentrera plus sur l’argent ou la durée de son entente, l’Américain a habilement détourné le sujet.

« Honnêtement, je ne vois pas ça de cette façon, a-t-il répliqué. Je cherche ce qui cadrera le mieux pour moi. Mon agent et d’autres personnes derrière la scène s’occuperont de ce volet. Je ne suis pas inquiet. »

Pat Brisson, l’agent de Caufield, a déjà amorcé les négociations avec Hughes et Jeff Gorton.

« Il y a déjà des discussions, a confirmé le choix de premier tour en 2019. Ce n’est pas moi qui s’occupe des pourparlers et des négociations, ça reste entre les mains de mon agent. C’est assez fou, je suis chanceux de découvrir cette réalité. Mais comme je le dis, je cherche à m’en éloigner, ce n’est pas mon rôle. »

Suzuki ou Robertson

Dans le jeu des négociations, le CH et le clan de Caufield regarderont plusieurs joueurs à titre de comparaisons. Du côté de la direction de l’équipe, on aimerait probablement offrir un pacte semblable à celui du capitaine, Nick Suzuki (8 ans et 63 millions).

Suzuki gagnera en moyenne 7,875 millions jusqu’à la fin de la saison 2029-2030. Mais l’Ontarien a paraphé ce contrat au mois d’octobre 2021 alors que Marc Bergevin était encore le DG.

À Dallas, les Stars ont opté pour une stratégie différente avec Robertson. L’ailier de 23 ans a accepté le 6 octobre dernier un pacte de quatre ans et 31 millions (7,75 millions).

À la fin de ce contrat, Robertson sera joueur autonome avec restriction. Mais il aura aussi le pouvoir de repasser à la banque une autre fois et d’exiger un salaire de 10 millions ou plus s’il reste un attaquant aussi redoutable. Il ne faut pas oublier que le plafond salarial finira par augmenter considérablement dans le futur.

Le CH priera pour une entente à la Suzuki, alors que Caufield et Brisson auront intérêt à pousser pour un pacte un peu plus court. La durée de l’entente, bien plus que le montant, restera la grande stratégie dans les prochaines négociations.