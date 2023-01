Cet homme est recherché à Sherbrooke

La police de Sherbooke demande l’aide du public pour identifier un homme qui aurait tenté de voler une Audi de grande valeur la semaine dernière.

Le suspect, qui serait âgé entre 30 et 50 ans selon les policiers, se serait rendu à la porte d’une résidence du secteur Bertrand-Fabi à Sherbrooke le 11 janvier muni d’une clef. Des caméras de surveillance ont permis de montrer que le véhicule Audi A4 stationné dans l’entrée se serait mis à clignoter au même moment.

Sauf que, selon le plaignant, le voleur aurait plutôt tenté de partir avec une Audi Q7, de plus grande valeur, qui était également stationnée dans la cour.

«Une fois à la porte de la résidence, il s’est mis de dos à la porte en y collant son sac à dos ce qui laisse croire qu’il tentait de capter ou d’amplifier le signal d’une clef se trouvant à l’intérieur», a indiqué le Service de police de Sherbrooke dans son communiqué.

Le suspect aurait échoué dans sa tentative et aurait quitté les lieux à bord d’un petit véhicule utilitaire sport qui peut correspondre à une Subaru Crosstrek ou XV Crosstrek. L’homme de race blanche est de taille moyenne et possède un manteau et un sac à dos foncé, ainsi que des souliers semelles blanches.

Cet évènement survient au moment où le SPS note une recrudescence de vols de véhicules sur son territoire, tandis qu’au moins 18 véhicules ont été usurpés à leur propriétaire depuis décembre dernier.