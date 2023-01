Charles Darwin au 21e siècle

Jusqu’où aller pour défendre ses idées ? C’est avec intelligence que Jean-Philippe Baril Guérard pose ce problème avec Vous êtes animal, montée au Théâtre de Quat’Sous.

Le dramaturge et romancier a eu le génie d’imaginer un Charles Darwin québécois qui publie son livre-choc Sur l’origine des espèces à Montréal en 2002. Son œuvre vient bousculer le milieu universitaire et lui créer une foule de mésaventures. Vilipendé par certains, incompris par les médias qui déforment ses propos ou encensé par des citoyens racistes, ce pauvre Darwin se retrouve au cœur d’une tempête qui rend sa vie infernale.

Sous forme de faux théâtre documentaire, cette pièce mise beaucoup sur la parodie et l’humour pour égayer l’auditoire. Des émissions d’affaires publiques québécoises bien connues font notamment l’objet de pastiches bien sentis.

Beaucoup de rythme

La mise en scène de Patrice Dubois est créative et dynamique. Il a recours à plusieurs formes de médiums pour rendre le tourbillon médiatique dans lequel est plongé Darwin, incarné par Lyndz Dantiste. Il pige autant sur des projections vidéo montrant des entrevues fictives que sur d’autres imitant TikTok.

Jean-Philippe Baril Guérard se met aussi en scène dans ce spectacle. Il joue celui qui rencontre Darwin et ses proches afin de faire une œuvre de théâtre documentaire. L’auteur est entouré par une distribution solide, composée d’Isabeau Blanche, Laurence Dauphinais, Harry Standjofski et Phara Thibault.

La force de cette proposition, c’est d’avoir imaginé comment serait reçu aujourd’hui ce livre sur la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle. Même si elles sont caricaturées pour alléger le propos, ces réactions restent plausibles. Elles jettent un éclairage sur la distorsion des faits, le rôle des médias, les limites de la vulgarisation scientifique et les capacités de compréhension des citoyens qui prennent position sans avoir lu l’ouvrage. En raison de ce ton, certains moments plus sérieux perdent toutefois en intensité.

Ce spectacle met aussi le doigt sur l’adaptabilité des espèces et leurs chances de survie si elles n’arrivent pas à changer, une posture qui fait réfléchir en songeant au destin de la société québécoise. En bousculant les idées reçues avec originalité et intelligence, cette pièce réussit certainement à faire sa place dans la jungle théâtrale montréalaise.

► Vous êtes animal est présentée jusqu’au 11 février au Théâtre de Quat’Sous

Vous êtes animal ★★★★★

Une pièce de Jean-Philippe Baril Guérard.

Avec Jean-Philippe Baril Guérard, Isabeau Blanche, Laurence Dauphinais, Harry Standjofski et Phara Thibault