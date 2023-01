Dépasser les frontières pour Ashton

Jean-Christophe Lirette et Émily Adam ont surpris tout le monde en mars 2022 quand ils ont acheté les 23 restaurants Ashton. La jeune trentaine, propriétaires de chez Ti-Oui à Saint-Raymond et de trois restaurants Harvey’s à Québec, ils avaient tout de la grenouille qui avale un bœuf.

Mais au fond, c’est le genre de chose qui arrive parfois en affaires et qui peut donner de grands succès. Le vertige ?

« Oui, quand même, reconnaît Émily, mais on est tolérants au risque et c’est notre rêve depuis toujours. La visualisation a aidé. »

« Dans notre cheminement, on croyait qu’on était rendus là. On a gardé le focus sur le projet 100 % du temps et on a éliminé toutes les distractions externes », souligne Jean-Christophe.

Natifs de Saint-Raymond, ils sont allés à l’école ensemble et sont devenus un couple en 5e secondaire. Ils ont appris le dépassement de soi à travers le sport, lui au hockey, elle en kayak de compétition.

À l’université, il a étudié en gestion, administration et marketing des entreprises. Elle a choisi les finances. De parfaits compléments.

Un parcours tracé d’avance

C’est rare de rencontrer des gens qui planifient leur parcours à ce point. Ils ont des rêves, se donnent des objectifs pour les atteindre et réalisent leurs ambitions une par une.

« C’était inné de devenir entrepreneurs. Il n’y avait pas d’autre option pour nous. On se fait confiance et on se complète », dit Jean-Christophe.

Ils étaient en première année d’université quand ils ont acheté Ti-Oui. Vingt et un ans, zéro expérience en restauration, mais de la volonté à revendre et un oncle cuisinier devenu partenaire.

« Les sacrifices ont fait partie de notre vingtaine. C’était du temps et des efforts et on s’est bien entourés. D’ailleurs, ça n’a jamais dépendu seulement de nous », raconte Émily.

Le couple se surprend encore de voir les employés d’Ashton se dévouer et être fiers comme si c’était leur entreprise. Ça aide à avancer, c’est certain.

Dans tout le Canada

En 2017, à la recherche d’un projet commun pour solidifier leur expérience en restauration rapide et comprendre les bonnes pratiques d’une chaîne, le couple a acheté trois restaurants Harvey’s.

C’était l’étape vers le rêve de posséder leur chaîne de restaurants, ce qui s’est concrétisé avec Ashton.

« C’était la niche qu’on voulait travailler, le seul modèle qu’on voulait répliquer : juste du frais », affirme Jean-Christophe.

« On est fans depuis toujours. On y allait toutes les semaines. Ça se distingue tellement des concurrents », sourit Émily.

Depuis leur acquisition, ils ont fait une planification stratégique avec des employés motivés qui cherchaient de nouveaux défis. Ils espèrent ouvrir un 24e Ashton en 2023, et deux autres chaque année ensuite.

L’image de marque sera rajeunie. Il y a du travail pour plusieurs années à venir, mais le couple n’a pourtant jamais l’impression de travailler tellement c’est une affaire de passion.

Le rêve ultime ? Faire du fleuron une fierté québécoise dans tout le Canada. Les restaurateurs de Québec qui se risquent à Montréal sont déjà rares, alors à Toronto, à Vancouver, encore plus.

Mais rêver grand et être bien entourés permet de dépasser bien des limites, réelles ou imaginaires.

