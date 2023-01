Des réponses à vos questions (2e partie)

Pour une seconde semaine, voici des réponses à vos questions, chères lectrices et chers lecteurs.

Q. J’ai des problèmes avec mon citronnier et mon oranger. Ils font beaucoup de fleurs, mais elles tombent presque toutes. De plus, je trouve qu’il n’y a pas assez de feuilles qui poussent. Quelle est la cause du manque de fruits et de feuilles ?

Mme Wu

Photo Gardening Know How

R. Il faut d’abord que vous sachiez qu’un oranger mature peut produire plus de 100 000 fleurs, mais que seulement 1 à 2 % de celles-ci donneront des fruits. Il est tout à fait normal que la majorité des fleurs des agrumes tombent au sol sans donner naissance à des fruits. Cependant, voici quelques conseils pour donner un petit coup de fouet à votre oranger et à votre citronnier afin de leur permettre de produire quelques fruits. J’imagine qu’au moment où j’écris ces lignes, vos deux plantes sont à l’intérieur de votre maison. Je vous rappelle qu’il est important de rentrer les agrumes qui ont passé l’été dehors lorsque la température de l’air descend sous 13 °C. Ce moment survient habituellement en septembre dans la partie sud de notre province. Anticipez la météo afin d’éviter que vos agrumes soient affectés par un gel précoce.

À l’intérieur, placez vos agrumes devant une fenêtre orientée vers le sud. Il est important qu’ils soient le plus près possible de la fenêtre de façon à être touchés par un maximum de lumière. Faites aussi pivoter périodiquement les pots afin que toutes leurs feuilles soient bien touchées par les rayons du soleil. Toutefois, vers la fin de l’hiver et au printemps, assurez-vous de les éloigner un peu afin qu’elles ne soient pas brûlées par les ardents rayons du soleil. Si vous maintenez la température de votre maison entre 20 et 22 °C, cela convient bien à la majorité des agrumes.

Je vous recommande d’arroser vos agrumes seulement lorsque les deux premiers centimètres du terreau contenu dans leur pot sont secs. Durant l’hiver, donnez de l’eau à vos agrumes environ une fois par semaine. Si vous habitez dans la grande région de Montréal ou dans les basses terres du Saint-Laurent, là où le sol est calcaire – avec un pH supérieur à 7,5 –, il est souhaitable de ne pas utiliser l’eau provenant de l’aqueduc municipal ou d’un puits pour arroser vos agrumes. En arrosant régulièrement les agrumes avec de l’eau calcaire, cela a pour effet de faire remonter graduellement le pH du terreau dans lequel ils sont plantés, alors que ceux-ci préfèrent un pH situé entre 5,5 et 7.

La quantité de terreau étant très petite dans un contenant, les éléments nutritifs qui s’y trouvent sont rapidement puisés par les plantes ou lessivés par les arrosages fréquents. Pour qu’ils aient une bonne croissance, qu’ils fleurissent et qu’ils fructifient abondamment, les agrumes ont donc besoin d’un apport d’engrais régulier. Durant l’hiver, il est préférable de ne les fertiliser qu’une seule fois par mois. Par contre, en période de croissance et de développement – soit de mars à octobre –, donnez de l’engrais à vos agrumes tous les sept à dix jours. Une fois le printemps arrivé, le meilleur moment pour mettre vos agrumes à l’extérieur est lorsque tout risque de gel est pratiquement nul dans votre région. Ce moment survient vers la fin de mai ou au début de juin selon les endroits. Ne placez pas vos agrumes directement en plein soleil afin d’éviter les coups de soleil. Acclimatez-les en les plaçant dans un endroit mi-ombragé durant quelques jours avant de les faire passer en plein soleil. Vos agrumes donneront le meilleur d’eux-mêmes avec un minimum de 6 heures d’ensoleillement.

J’espère que ces conseils vous permettront de déguster quelques oranges ou citrons dans les prochains mois !

Q. J’ai planté un kiwi arctique dans mon jardin il y a quelques années. Il ne produit pas encore de fruits. Que me suggérez-vous de faire pour qu’il fructifie enfin ?

M. Létourneau

Photo Vendita Piccoli Frutti

R. La production du kiwi arctique débute habituellement 4 à 5 années après sa plantation, à condition toutefois de planter un plant mâle et un plant femelle l’un à proximité de l’autre ! Les fleurs femelles – qui produiront des fruits – sont portées par des plants distincts des fleurs mâles. Par exemple, Pascha est une variété mâle et September Sun est un cultivar femelle qui offre une bonne production. Il faut aussi savoir que les fleurs des kiwis, qui éclosent habituellement en mai, peuvent être affectées par les gels tardifs, ce qui empêche ainsi la production de fruits.

Le kiwi arctique gagne à être planté en plein soleil ou à la mi-ombre, dans un sol riche en compost, frais et bien drainé. D’autre part, je vous recommande fortement d’épandre du compost (2 cm d’épaisseur sur un diamètre de 60 cm) à la base de chaque plant ainsi que quelques poignées d’un engrais naturel à dégagement lent de formulation 5-3-8. De plus, vaporisez des algues liquides mélangées à de l’eau (1 cuillerée à thé par litre d’eau) sur le feuillage de vos plants une fois tous les dix ou quinze jours durant les mois de mai, juin et juillet.