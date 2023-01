Ex-enquêteur attaqué chez lui: un accusé s’en tire avec 4 ans de prison

Un Montréalais qui avait participé au passage à tabac d’un enquêteur retraité de la police de Montréal à son domicile s’en est tiré avec quatre ans d’incarcération, mais il sera libre dans quelques semaines en raison de la détention préventive.

« Je vous suggère d’aller chercher de l’aide, on ne veut plus vous revoir ici », a lancé la juge Joëlle Roy, encourageant l’accusé à se reprendre en main, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Nonchalant, Sandel Pierre s’est limité à un « ouais » sans enthousiasme, avant de retourner en détention pour son crime commis en juin 2020.

Ce jour-là, un groupe d’individus masqués avait fait irruption chez l’ex-enquêteur Pietro Poletti. Dès qu’ils ont vu leur cible, l’un d’eux a crié : « C’est lui ! », avant qu’ils se mettent tous à l’attaquer à coups de barre de métal, de brique et de balai à neige.

« Tue-le ! », a même crié l’un des assaillants.

La mère de la victime, une octogénaire qui était présente sur les lieux, a été poussée lors du passage à tabac de son fils.

Travail d’amateur

L’attaque, dont le mobile n’a jamais pu être établi, a duré quelques minutes. Les assaillants ont ensuite pris la fuite, mais ils ont rapidement été retrouvés en raison de leur amateurisme.

C’est qu’en plus d’avoir disséminé des objets incriminants dans leur trajet de fuite, leur chauffeur était un accroc au crack qui utilisait sa propre voiture. Un voisin l’avait suivi, relevant le numéro de plaque du véhicule.

Or, si la Couronne réclamait huit ans de pénitencier, la juge a estimé que c’était beaucoup trop sévère. C’est que l’accusé de 21 ans n’a aucun antécédent judiciaire, et il a admis les faits, ouvrant ainsi la porte à sa réhabilitation.

« Il ne faut pas punir pour punir », a dit la juge.

Blessé, mais pas trop

Elle a ajouté que dans le dossier, il n’y avait pas de preuve démontrant que M. Poletti avait été ciblé en raison de son ancien travail d’enquêteur luttant contre le crime organisé.

« Il n’y a pas eu de séquestration ni d’usage d’arme à feu », a-t-elle dit ensuite, avançant que les accusés auraient pu utiliser des objets plus dangereux pour s’en prendre à la victime.

Cette dernière a d’ailleurs subi des blessures « somme toute mineures », a estimé la magistrate, en soulignant que M. Poletti n’avait même pas été capable de préciser avec exactitude le nombre de coups de brique qu’il a reçus sur la tête.

Affirmant que la sentence de quatre ans suggérée par la défense restait sévère, la juge y a donné suite, alors qu’elle a ajouté une probation de deux ans.

« C’est certain qu’on est déçus », a commenté Me Philippe Vallières-Roland, de la Couronne, et qui examinera la possibilité de faire appel.

M. Poletti, qui était présent à la cour, n’a pas souhaité faire de commentaires.