La maison d’un proche de Zambito a flambé

Une luxueuse résidence d’Estérel qui appartient à l’ex-partenaire d’affaires de Lino Zambito a été complètement détruite par un incendie d’origine douteuse dans la soirée de jeudi.

Les pompiers de cette ville des Laurentides ont été appelés à se rendre sur l’avenue des Fauvettes vers 22 h jeudi soir, quand un violent brasier a ravagé la résidence de l’entrepreneur Peter Lashchuk.

Ce dernier est connu pour ses liens avec l’homme d’affaires Lino Zambito avec qui il dirigeait à l’époque la firme de construction Intrabec. Zambito a été un témoin important de la commission Charbonneau.

La demeure, évaluée à plus de 1,5 M$, est une perte totale. Bien qu’on ne sache toujours pas ce qui a déclenché le violent brasier, les autorités ont confirmé que la thèse criminelle était étudiée.

Quatre individus

« On a présentement quatre individus qui sont rencontrés par les policiers. On n’en sait pas plus », indique Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

C’est un témoin qui aurait fourni la description d’un véhicule aux policiers, après l’avoir vu quitter les lieux de l’incendie.

La voiture a ensuite été repérée vers 22 h 50 sur l’autoroute 15, permettant l’interpellation de ses passagers.

En plus d’avoir été pendant longtemps son partenaire d’affaires, Peter Lashchuk est également le beau-frère de Lino Zambito. Lors de son témoignage à la commission Charbonneau, ce dernier avait assuré que Lashchuk n’était pas au courant des pratiques illégales de l’entreprise dont il détenait 50 % jusqu’à sa faillite.

Témoin important

À partir de septembre 2012, M. Zambito est devenu le premier témoin à révéler, entre autres, l’existence d’un système de partage de contrats à Montréal, le versement d’une ristourne à la mafia et la présence d’un système de corruption à Laval.

Bien qu’il ait reconnu sa culpabilité à six chefs d’accusations de complot, de fraude et de corruption, l’entrepreneur a évité de justesse la prison en 2015.