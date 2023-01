L’Association pulmonaire du Québec (APQ) souhaite sensibiliser la population à l’existence du radon et à l’importance d’en mesurer la concentration domiciliaire pour poser des actions correctives

Le radon est un gaz radioactif présent partout. Il est produit naturellement lorsque l’uranium du sol et de la roche se fragmente. Il est indétectable par les sens : il n’a pas d’odeur, pas de couleur, pas de goût.

À l’extérieur, il se dilue rapidement dans l’air et ne comporte aucun danger pour l’être humain. Toutefois, lorsqu’il s’infiltre et s’accumule dans les maisons, il présente des risques pour la santé.

En effet, inhalé dans les poumons, le radon se désintègre en particules radioactives et endommage les cellules pulmonaires. S’il ne cause pas de problèmes tels que l’asthme ou des allergies, il augmente l’incidence du cancer du poumon.

Au Québec, ce gaz mène au décès de 1 000 personnes chaque année.

18 % des demeures mesurées dépassent la directive nationale sur le radon

Depuis les 15 dernières années, l’APQ cumule les résultats de mesure de radon effectuée par des dizaines de milliers de Québécois. La compilation récente de ces données permet d’affirmer que 18 % des demeures mesurées dépassent la directive nationale sur le radon, soit 200 Bq/m3 d’air, exposant leurs habitants à des risques de développer un cancer du poumon.

Mais par où s’infiltre-t-il? Par différentes ouvertures de la maison : fissures (dalle de béton et fondation), puisard, vide sanitaire, joints de construction, robinets, etc.

Il serait faux de croire que les habitations neuves sont moins touchées. En fait, puisqu’elles sont généralement mieux isolées et plus étanches, la concentration du radon y est plus souvent élevée.

Le télétravail augmente les risques

En plus de la concentration, la durée de l’exposition au radon a des conséquences directes sur la santé. Or, le fait d’opter pour des chambres au sous-sol (où le radon est plus présent) et la réalité du télétravail accroissent cette durée et, par conséquent, les risques. Le radon ayant tendance à s’accumuler dans les pièces les plus basses, c’est une raison supplémentaire pour en analyser le taux.

À noter que le risque de cancer du poumon lié au radon augmente pour les usagers actuels et passés du tabac.

Investie de sa mission d’éducation, de promotion de la santé respiratoire, et de prévention des maladies pulmonaires, l’APQ souligne qu’il est plus que jamais nécessaire de mesurer l’existence de radon. Si nous nous protégeons avec un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, ne pourrions-nous pas nous prémunir contre des problèmes de santé avec un appareil de détection de radon?

Concentration de radon

Les grandes organisations et les agences de santé internationales ont reconnu que le radon est un agent cancérogène. Au Canada, une ligne directrice indique que la concentration de radon à ne pas dépasser dans une habitation est de 200 Bq/m3. Le seul moyen de savoir si une demeure la respecte est de mesurer la présence de radon avec un dosimètre. L’appareil peut être acheté en quincaillerie ou sur le site de l’Association pulmonaire du Québec. Il est simple d’utilisation, sans danger et relativement peu coûteux.

Comment tester le radon?

En suivant les directives du fabricant, Santé Canada suggère d’effectuer le test sur une période de 3 à 12 mois, idéalement entre octobre et avril, afin d’avoir une mesure représentative des fluctuations du radon. L’appareil devrait être placé dans une pièce occupée par une personne plus de quatre heures par jour, au plus bas niveau de la maison. Par exemple, un salon au rez-de-chaussée ou une chambre au sous-sol.

Si les résultats montrent une concentration trop élevée, il est nécessaire d’intervenir pour réduire son exposition au radon au plus bas niveau qu’on puisse raisonnablement atteindre. Les options d’atténuation peuvent se classer en deux catégories : celles qui visent à neutraliser l’infiltration dans l’espace habitable et celles qui visent à diluer le radon déjà infiltré.

Dans la plupart des cas, les travaux sont relativement peu onéreux. Ils peuvent coûter entre 800 $ et 3 000 $. Sur son site Web, l’APQ propose une liste d’entrepreneurs certifiés.

Achat et vente de maisons

Si vous vous apprêtez à acheter une maison, sachez qu’il est possible de déposer une offre planifiant la mise de côté d’une somme d’argent jusqu’à l’obtention des résultats du test. Vous pouvez prévoir au contrat de vente la création d’un compte en fidéicommis dans lequel le vendeur mettra un montant que vous pourrez utiliser pour effectuer, si nécessaire et dans un délai convenu à l’avance, les travaux de mitigation appropriés. Si le test révèle, au contraire, un taux de radon jugé non préoccupant, le montant en fidéicommis pourra simplement être récupéré par le vendeur.

Pour savoir si votre région est exposée au radon, consultez gratuitement la carte des concentrations en radon mesurées dans votre secteur sur https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/.

Vous pouvez entrer votre code postal et l’outil vous dira combien d’habitations testées dépassent la directive nationale dans votre région.

Vous ne laisseriez pas de déchets radioactifs entrer dans votre maison. Pourtant, vous pourriez déjà y être exposés. La seule solution pour savoir si votre domicile est concerné par le radon est d’en mesurer sa concentration dans l’air avec un dosimètre.

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Association pulmonaire du Québec.