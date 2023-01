Le gala Sport-Hommage Desjardins Mauricie

La 39e édition du gala Sport-hommage Desjardins Mauricie a eu lieu à l’Espace Shawinigan de La Cité de l’énergie sous la coprésidence d’honneur de Denis Guay, directeur de la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, ainsi que de Georges Larivière, chercheur et conférencier chevronné dans le monde du sport. On a procédé à la remise de 21 trophées Desjardins, des prix Coup de cœur, des mentions Coup de chapeau et des hommages commémoratifs.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

Les Coups de cœur Trois-Rivières Chevrolet ont été remis à l’organisme les AStypiques et à Élliot Gagnon, hockey. Sur la photo, on voit André Beauchesne, président Sport-hommage Mauricie, Julie Normandin, représentante des AStypiques, Marie-Josée Laferté, copropriétaire de Trois-Rivières Chevrolet, et Élliot Gagnon.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

André Beauchesne, président Sport-hommage Mauricie, Guillaume Bénard, lauréat Athlète par excellence ayant un handicap, Denis Guay, de Desjardins et co-président d’honneur, sont accompagnés des animateurs du gala, Sophie Bernier et Dominic Fugère.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, et Jessica Ménard, Sport-hommage Mauricie, entoure Louis-Karl Ménard, cyclisme, Athlète masculin de niveau québécois, sport individuel, et Gabrielle Hamel, athlétisme, Athlète féminine de niveau québécois, sport individuel.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

Dave Frost, Temple de la renommée sportive de la Mauricie, tenait à féliciter Patrick Charlebois, qui a complété le Volcano Marathon au Chili, Nicholas Berrouard, vainqueur du Marathon Le P’tit Train du Nord, et Marie-Ève Nault, lauréate du Coup de chapeau Christian Langevin, pour son intronisation au Temple de la renommée du soccer québécois.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

Le trophée de l’Équipe de l’année a été remis aux Cataractes de Shawinigan de la LHJMQ. Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal, est en compagnie des membres des Cataractes, Mario Boucher et Roger Lavergne, président, Louis-Simon Gauthier, président du jury, Micheline Guillemette, Sport-hommage Mauricie, et Laurent Lavergne, des Cataractes.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

Louis-Karl Ménard, cyclisme, Athlète masculin de niveau québécois, sport individuel, Esteban Dessureault, baseball, et Gabrielle Hamel, athlétisme, Athlète féminine de niveau québécois, sport individuel, ont reçu des bourses du Club de la médaille d’or des mains d’Andrée Bélanger, du Club de la médaille d’or.

Photo fournie par Sylvain Jaeckel

René Marcil, président Excellence sportive Mauricie, au centre, est entouré des intronisés au Temple de la renommée sportive de la Mauricie 2022 Fernand Bouchard, Richard Dober (fils), Germain Parenteau, pour Ovila Chapdelaine à titre posthume, boxe, et Jacques Laporte.