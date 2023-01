Loi interdisant aux non-Canadiens d’acheter une maison: le gouvernement Legault préoccupé

Le gouvernement Legault est préoccupé par les dommages collatéraux qu’entraine la nouvelle loi fédérale interdisant aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels sur les immigrants qui choisissent le Québec. La ministre Christine Fréchette n’entend pas rester les bras croisés.

• À lire aussi: Le fédéral doit prioriser les dossiers d’immigrants francophones, selon la ministre Christine Fréchette

«C’est des bâtons dans les roues de gens qui veulent vivre et travailler ici», souligne son porte-parole, Alexandre Lahaie.

Entrée en vigueur le 1er janvier, la législation fédérale vise à lutter contre la spéculation immobilière des investisseurs étrangers, qui fait gonfler le prix des logements. Mais elle pénalise dans son sillon des immigrants déjà bien établis qui souhaitent acheter une maison pour y vivre.

C’est le cas d’Anne Boyan et sa petite famille, arrivés de France en avril dernier et qui ont vu leur rêve de devenir propriétaire tomber à l’eau. Malgré une promesse d’achat signée avant les Fêtes, celle qui travaille comme infirmière dans un centre hospitalier ne pourra acquérir le jumelé tant convoité, situé à quelques pas de l’école de ses enfants.

Et elle n’est pas la seule. Uniquement chez Desjardins, une centaine d’acheteurs sont affectés par cette nouvelle loi.

«C’est des gens qui parlent en français et qui veulent vivre au Québec en français», insiste-t-on au cabinet de la ministre québécoise.

Christine Fréchette doit d’ailleurs s’entretenir sous peu avec son homologue fédéral, Sean Fraser. Le sujet sera à l’ordre du jour. «On trouve ça préoccupant. Nous allons lui faire part de nos préoccupations par rapport à cette situation-là».

Déjà, à Ottawa, le Bloc québécois et le NPD ont demandé au gouvernement de Justin Trudeau de retourner à la table à dessin. Selon eux, la nouvelle loi rate sa cible et nécessite des ajustements règlementaires rapides afin de viser uniquement les spéculateurs immobiliers étrangers.

«Cette loi avait pour but de s’attaquer aux spéculateurs, pas aux familles et aux individus qui ont pour but de faire leur vie au Québec et de contribuer à notre société», a fait valoir le député bloquiste Gabriel Ste-Marie.