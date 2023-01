Muffins riches en fibres (à personnaliser)

Des muffins riches en fibres qui sont bons, gonflés et moelleux, c’est plutôt rare. Point boni si la recette nous permet de les personnaliser en y ajoutant des fruits variés. Question de ne rien gaspiller et d’économiser, on suggère d’utiliser des fruits surgelés ou les fruits moches qu’on a oubliés.

Donne 12 muffins ou 6 gros, comme sur la photo | Préparation : 15 min | Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

165 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage, non blanchie

100 g (1/2 tasse) de sucre granulé

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

110 g (1 1/2 tasse) de céréales de son de blé (de type All Bran)

375 ml (1 1/4 tasse) de lait ou de boisson végétale enrichie

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale

1 œuf

115 g (1/2 tasse) de fruits frais ou surgelés, au choix

(ex. : bleuets, framboises, fraises, mûres, cerises, etc.)

PRÉPARATION

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Chemiser 12 moules à muffins de caissettes de papier ou de silicone. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Réserver. Dans un grand bol, mélanger les céréales et le lait. Laisser reposer 5 minutes. Ajouter l’huile et l’œuf. Bien mélanger. À la cuillère de bois, incorporer délicatement les ingrédients secs. Ajouter les fruits de son choix. À l’aide d’une cuillère à crème glacée, répartir la pâte dans les moules. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de l’un des muffins en ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille.

Les conseils de Mara

On aime bien faire cuire cette recette dans des moules à muffins géants. C’est pratique lorsqu’un seul muffin ne suffit généralement pas à rassasier notre faim. On peut aussi doubler la recette et en faire plus, dans le but d’en congeler et de faire des provisions pour de futures collations.

Nutritionniste