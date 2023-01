Nouvel An chinois dans nos assiettes

Cette année, l’avènement des célébrations du Nouvel An chinois débutera le dimanche 22 janvier, en passant de l’année du tigre à celle du lapin. Cet événement, accueilli par les communautés asiatiques, est souligné de maintes façons, et la gastronomie en fait partie.

Pour l’occasion, nous sommes très choyés de compter sur quelques restaurants et épiceries qui souhaitent partager avec nous une parcelle de ces festivités en offrant un menu spécial.

Voici quelques adresses qui, à leur manière, vous feront voyager !

Thach

Photo fournie par le restaurant Thach

Le restaurant Thach, du chef Phong Thach – né au Vietnam de parents cambodgiens, mais qui a grandi à Montréal –, a joué d’audace en déménageant à Québec pour ouvrir son propre restaurant à Sainte-Foy, à l’intérieur du District Gourmet. On y déguste une cuisine extraordinairement aromatique reflétant ses racines. Pour lui et sa famille, le Nouvel An lunaire est un moment très important afin de rendre honneur à leurs ancêtres à travers la gastronomie. Un grand festin composé de nombreux mets traditionnels est d’abord préparé, puis partagé avec ses proches. Au restaurant, le chef profitera de cette occasion en proposant quelques-uns de ces plats, en édition très limitée, à partir du dimanche 22 janvier.

► thachrestaurant.com

► 990, route de l’Église, Québec

Sauce Prune

Photo fournie par Sauce Prune

Sauce Prune est un « projet COVID » qui a débuté au restaurant Chardo à Bromont, en proposant des coffrets-repas inspirés de la cuisine chinoise. C’est en constatant l’intérêt des clients et en développant une réelle passion pour ce monde de saveurs et de techniques que le chef Félix-Antoine Parenteau décida de se concentrer exclusivement sur ce projet, en ayant pignon sur rue à Cowansville. Wontons, dumplings, nouilles et viandes braisées préparées avec des ingrédients de la région sont au menu de ce petit comptoir, soit à déguster sur place ou en version prêt-à-réchauffer à la maison. Pour le Nouvel An lunaire, le chef se fera plaisir en soulignant l’occasion à sa manière !

► sauceprune.ca

► 126, rue Principale, local 102, Cowansville

Apsara

Photo fournie par Apsara

Établi dans la belle ville de Québec depuis 1977, ce restaurant proposant des spécialités cambodgiennes, thaïlandaises et vietnamiennes ne rate pas de célébrer, tous les ans, le Nouvel An lunaire, quoique les activités se font en avril ! En effet, la famille de troisième génération est originaire du Cambodge, pays où le Nouvel An est accueilli après les moissons, soit à la mi-avril. Toutefois, nul besoin d’attendre l’arrivée du printemps pour visiter cet établissement de renom !

► restaurantapsara.com

► 71, rue d’Auteuil, Québec

Dobe & Andy

Photo fournie par VonWong

Ce restaurant du quartier chinois se spécialisant en Hong Kong barbecue prépare un festin sous le signe de l’abondance, de la longévité, de la prospérité, du positivisme et de la fortune. Un menu spécial décliné en plusieurs plats (incluant des nouilles, des cuissons sur le barbecue, des fruits de mer et des légumes) qui se dégustent en famille ou entre amis est disponible sur commande à emporter ou en livraison.

► instagram.com/dobeandandy/

► R-12-1071, rue Saint-Urbain, Montréal

Supermarché T&T

Photo fournie par Supermarche T&T

Le tout premier supermarché T&T du Québec (et le plus grand au Canada), nouvellement arrivé dans le décor montréalais, s’apprête à souhaiter la bienvenue au Nouvel An lunaire en grand. À travers les 20 000 produits, dont une grande variété de fruits, de légumes, de fruits de mer et de pâtisseries, on pourra profiter de décorations traditionnelles, de nombreux produits spéciaux importés d’Asie, ainsi que de coffrets thématiques. Dépaysement inclus !

► tntsupermarket.com/

► 300, avenue Sainte-Croix, Montréal

Gia Ba

Photo fournie par Gia Ba

Pour savourer une cuisine typique sichuanaise caractérisée par l’usage d’ail, de chili et de poivre de Sichuan, il faut se rendre au Gia Ba. Si certains plats sont pour des amateurs avertis de cuisine relevée comme la salade de concombre, le poulet Sichuan aux épinards ou le bœuf poché aux piments et poivre, plusieurs autres viennent équilibrer le tout, comme le poulet général tao, le bœuf au gingembre ou les fameuses côtelettes du chef Su. Le restaurant n’offrira pas de menu en particulier, mais l’endroit reste tout de même un excellent choix pour aller à la rencontre d’une culture

gastronomique qui fait voyager !

► restaurantgiaba.com/fr/

► 5766, avenue de Monkland, Montréal

Teochew Foodie

Photo fournie par Teochew Foodie

Teochew est une région du sud-est de la Chine, et Teochew Foodie est un projet familial se déclinant en épicerie spécialisée et en comptoir prêt-à-manger, regorgeant de mets chinois traditionnels de qualité. Le Nouvel An chinois étant un événement familial très important, la famille mettra à la disposition deux différents paniers, dont un comprenant tout le nécessaire pour préparer soi-même à la maison (et très facilement) un vrai repas d’occasion. Wontons, rouleaux de nouilles de riz, boulette de perle et au sésame, qui ne resteront plus qu’à être réchauffés au moment opportun.

► teochewfoodie.ca/fr

► 3964a, rue Saint-Denis, Montréal