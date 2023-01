Ottawa n’en fait pas assez pour la filière batterie au Québec

Un proche du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, accuse le ministre fédéral de l’Innovation, François-Philippe Champagne, de ne pas en faire assez pour développer la filière batterie au Québec, ce que ce dernier nie avec véhémence.

Dans une publication sur LinkedIn, l’homme d’affaires Michel Ringuet, qui est l’ancien mandataire de la fiducie de Pierre Fitzgibbon, a déploré qu’aucun fabricant de cellules de batterie n’ait encore choisi le Québec.

« Pendant qu’on en parle et qu’on y rêve, l’Ontario nous dame le pion en les attirant les uns après les autres », a-t-il écrit, estimant que le Québec a « raté » le projet de LG/Stellantis (Chrysler) en plus d’être « sur le point de perdre » ceux de Volkswagen et Tesla.

« Tout ça sous la surveillance de notre ministre de l’Innovation, le très québécois François-Philippe Champagne, a ajouté M. Ringuet. On risque de manquer le bateau pour les cinq prochaines décennies. Exporter nos ressources naturelles sans rien exiger en retour sera une bien maigre consolation. »

Champagne se défend

Joint hier par Le Journal, M. Champagne a assuré qu’il n’y avait pas de froid entre lui et Pierre Fitzgibbon.

« Je pense qu’on se parle au moins une fois par semaine », a-t-il indiqué.

« Je dirais à tout le monde “retenez votre souffle” parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont en train de se discuter et le Québec est très bien positionné », a-t-il poursuivi, en soulignant qu’il s’entretenait régulièrement avec des dirigeants du secteur automobile.

« Il n’y a pas vraiment de concurrence entre le Québec et l’Ontario. C’est très complémentaire, tout ça. Il y a des choses qui vont se faire chez nous, des choses qui vont se faire en Ontario. Et moi, j’ai bon espoir que le Québec ait aussi son cellulier. »

L’an dernier, General Motors/POSCO et BASF ont annoncé leur intention de s’installer à Bécancour pour y produire des matériaux actifs de cathode. Les cellules de batterie seront toutefois fabriquées ailleurs.

Fitzgibbon ne commente pas

Le ministre Champagne a rappelé que le vrai défi est de contrer les généreuses subventions américaines destinées à l’industrie.

Mathieu St-Amand, porte-parole du ministre Fitzgibbon, n’a pas répondu hier à une demande de commentaires du Journal.

– Avec Philippe Langlois, Agence QMI