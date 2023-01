Ouragan Fiona: remplacer ses documents perdus ou détruits sans frais

Les personnes qui ont besoin de remplacer des documents essentiels perdus ou détruits, y compris des documents de voyage et des certificats de citoyenneté, à cause de l’ouragan Fiona seront dispensées des frais.

Ces nouveaux documents expireront à la même date que celle à laquelle les documents originaux, endommagés ou perdus, auraient expiré.

Les documents concernés comprennent les cartes de résident permanent, les certificats et cartes de citoyenneté canadienne, les passeports canadiens et d’autres documents de voyage perdus, endommagés, détruits ou inaccessibles en raison de l’ouragan Fiona.

«Bien que la suppression des frais et la prolongation des délais pour les documents vitaux ne soient qu’un petit effort de notre part, nous espérons qu’elles contribueront à alléger le fardeau et permettront aux personnes concernées de se concentrer sur une tâche plus importante: celle de rebâtir leur vie et leur communauté», a déclaré Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Pour être admissibles aux mesures spéciales, les personnes devront présenter la preuve qu’elles ont été directement touchées par l’ouragan, notamment une preuve de résidence dans une région touchée.

Les mesures spéciales entreront en vigueur de manière rétroactive à compter du 24 septembre 2022 et se poursuivront jusqu’à nouvel ordre.