Pourquoi est-il important d’avoir de l’air frais et un environnement sain pour notre santé ?

Nous avons tous entendu dire que l’air frais était bon pour nous, mais qu’est-ce que cela veut dire et pourquoi est-ce important?

À la base, l’air frais est l’air dont les particules qui le composent sont remplacées régulièrement; c’est le mouvement de l’air. Ce phénomène se produit naturellement à l’extérieur, quand la brise remue l’air. À l’intérieur, une bonne ventilation est nécessaire pour améliorer la qualité de l’air, pour laisser entrer l’air frais et empêcher l’air vicié de rester emprisonné à l’intérieur.

Les virus respiratoires se transmettent d’une personne à l’autre dans l’air, par contact avec les petites gouttelettes respiratoires appelées aérosols. Par exemple, quand une personne qui a la COVID-19 respire, parle, chante, crie, éternue ou tousse, elle projette dans l’air des gouttelettes respiratoires contenant le virus, et le transmet. Plus la pièce est petite et bondée, et plus les gens restent longtemps sur les lieux, plus le risque de propagation de la COVID-19 est élevé. Une bonne ventilation permet de réduire les niveaux de particules potentiellement contagieuses dans l’air en laissant pénétrer l’air dans la pièce, ce qui est particulièrement important si l’on se trouve avec des personnes qui ne font pas partie de la famille immédiate habitant sous le même toit.

Voici quelques conseils faciles à appliquer pour améliorer la ventilation dans la maison:

- Ouvrez les fenêtres et les portes chaque fois que c’est possible. Même s’il fait froid dehors, quelques minutes d’air frais de l’extérieur peuvent quand même améliorer la qualité de l’air intérieur.

- Faites fonctionner continuellement le ventilateur aspirant de la cuisine ou de la salle de bain à faible vitesse et ouvrez une fenêtre, même si elle se trouve dans une autre pièce, pour fournir de l'air de remplacement.

- Envisagez d’utiliser un purificateur d’air muni d’un filtre haute efficacité pour les particules de l'air (aussi appelé filtre HEPA), dont la taille convient à la pièce.

- Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres de votre système de chauffage, de ventilation et de climatisation (système CVC).

Ces mesures sont particulièrement utiles avant, pendant et après avoir reçu des invités à la maison. Ajoutez à la ventilation d’autres importantes mesures de santé publique, comme maintenir à jour vos vaccins, vous laver les mains, porter le masque dans les espaces intérieurs bondés et rester à la maison si vous êtes malade. Ainsi, vous vous protégerez, ainsi que les autres autour de vous, contre les virus respiratoires comme la COVID-19 et la grippe.

Pour obtenir davantage de renseignements, allez sur canada.ca/coronavirus.