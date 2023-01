Réconfortante soupe à l’oignon

Plonger une cuillère à travers le fromage gratiné, déchirer le croûton puis récupérer les tendres oignons. Décidément, déguster une soupe à l’oignon bien fumante fait partie des plaisirs de l’hiver.

Un bol qui réchauffe

Photo tirée du site web quincailleriedante.com

Avec ses teintes rappelant celles des oignons caramélisés, de la bière, du pain grillé et d’un bouillon savoureux, ce bol en céramique Kitchen Basics allant au four (jusqu’à 392 °F) donne envie de cuisiner une soupe bien fumante pour se réchauffer après avoir joué dehors. Couvrez-le pour préserver la chaleur de son contenu le plus longtemps possible !

quincailleriedante.com > 6,97 $ chacun

Indémodables bols

Photo tirée du site web starfrit.com

L’ensemble de deux bols Gourmet BISTRO affiche un style classique qui a traversé les années, telle une délicieuse recette de soupe à l’oignon familiale. La porcelaine blanche laisse la vedette au fromage doré qui couvre le croûton dodu et les divins oignons. Ces bols d’une capacité de 300 ml chacun se transportent aisément grâce à leur poignée.

starfrit.com > 12,99 $ l’ensemble de 2

Petite marmite de saveurs

Photo tirée du site web linenchest.com

Les courbes et les poignées de ce bol noir et blanc en céramique lui donnent des airs d’élégante petite marmite (575 ml). Pratique pour servir de la soupe à l’oignon, elle peut également contenir d’autres potions de votre création. Laissez libre cours à votre imagination !

linenchest.com > 12,95 $ chacun

Une soupe qui a du mordant

Photo tirée du site web labaie.com

On vous dit souvent que votre soupe à l’oignon a du mordant ? Servez-la dans ces bols en porcelaine blanche ornés d’une tête de lion signés Anna Olson Kitchen. À la vue de ce bol sur pied débordant de fromage gratiné, aucun invité ne pourra résister à la tentation de dévorer ce plat réconfortant.

labaie.com > 27,99 $, l’ensemble de 2

De la couleur dans votre bol

Photo tirée du site web boutique1101.com

Les bols à gratin Emile Henry (0,65 litre), offerts en différentes couleurs, égaient la préparation et le service des recettes traditionnelles au four, dont la soupe à l’oignon, le chili con carne ou les macaronis au fromage. Fabriqués en céramique haute résistance, ces bols passent du congélateur au four, pour une cuisson de dernière minute.

boutique1101.com > 31,95 $ chacun