Séries de la NFL: des Chiefs réinventés

Les Chiefs font leur entrée en scène en séries pour une septième année de suite comme champions de division. Pourtant, plus ça change et moins c’est pareil pour eux.

Sans douter un instant de Patrick Mahomes, il était légitime de se poser des questions l’hiver dernier quand l’équipe a décidé d’échanger le receveur Tyreek Hill aux Dolphins. Le mariage entre Mahomes et le petit missile semblait tellement parfait d’un côté comme de l’autre.

Hill a finalement été loin d’être le seul à plier bagage. En défense, les Chiefs ont vu partir trois partants dans la tertiaire, dont deux de grande qualité en Tyrann Mathieu et Charvarius Ward. Ils ont aussi dit au revoir au secondeur Anthony Hitchens.

À l’attaque, les changements ont été majeurs. L’arrivée des receveurs JuJu Smith-Schuster, Marques Valdez-Scantling, Skyy Moore et Kadarius Toney fait en sorte que Mahomes a dû s’adapter à un groupe pratiquement rebâti à partir des fondations. Pour un quart-arrière, c’est loin d’être évident.

Travailleur acharné

En ce sens, il faut saluer son implication. Durant la saison morte, il s’est dévoué à la cause en s’entraînant avec ses nouveaux coéquipiers, question d’établir une chimie le plus rapidement possible.

À titre comparatif, Aaron Rodgers a pour sa part passé la saison morte loin du football, sans même participer aux entraînements optionnels des siens, même si lui aussi se retrouvait avec un groupe transformé de receveurs.

Il dira que ça n’a absolument rien changé. Libre à chacun de le croire, mais Rodgers et les Packers sont en vacances, pendant que Mahomes et les Chiefs tenteront aujourd’hui de se qualifier pour une cinquième année de suite en finale de la conférence américaine.

Devoirs bien faits

Avec Mahomes, les Chiefs sont automatiquement en position d’être de sérieux prétendants à chaque année. N’empêche qu’à l’image de leur quart-arrière étoile, ils ont le don de faire leurs devoirs.

Même si à chaque année, ils se retrouvent dans les bas-fonds du repêchage en raison de leur position avantageuse au classement, ils trouvent le moyen de se renouveler avec de belles trouvailles.

Cette année, le porteur Isiah Pacheco, un choix de septième ronde, a été le meneur au sol avec 830 verges (4,9 par portée) et cinq touchés.

Actuellement, trois partants en défense sont des recrues. Choix de première ronde, l’ailier défensif George Karlaftis a enregistré six sacs en plus de rabattre sept passes à la ligne de mêlée. Le demi de coin Trent McDuffie, un autre choix de première ronde, joue bien. Même Jaylen Watson, un autre demi de coin, volé en septième ronde, joue régulièrement.

Une année plus tôt, les Chiefs avaient reconstruit leur ligne offensive avec le centre Creed Humphrey (deuxième ronde) et le garde Trey Smith (sixième ronde).

Deux constantes

Le football est une roue qui tourne sans fin et plusieurs équipes s’y perdent au bout de quelques saisons. Chez les Chiefs, Mahomes et l’entraîneur-chef Andy Reid sont les grands stabilisateurs.

Malgré tous les chambardements offensifs, les Chiefs trônent au premier rang de la NFL à l’attaque, autant pour les points marqués que les verges amassées. C’est une première pour eux depuis 2018.

Pourtant, leur style offensif ne s’apparente pas à celui plus explosif des dernières années. Mahomes a appris les vertus de la patience et même s’il n’hésite jamais à dégainer lorsque la situation l’impose, il comprend quand il est inutile de se compromettre. Les explosions sont moins grandioses, mais le feu continue d’allumer.

Tant que les deux piliers seront en symbiose sur le plan de la créativité offensive et des efforts à investir pour que les changements opèrent, on parlera à chaque année des Chiefs en janvier.

MES PRÉDICTIONS DU 2e TOUR DES SÉRIES

SAMEDI

16 h 30 Jacksonville à Kansas City CHIEFS

20 h 15 NY Giants à Philadelphie EAGLES

DIMANCHE

15 h Cincinnati à Buffalo BILLS

18 h 30 Dallas à San Francisco 49ERS

RÉSULTATS

PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE DERNIÈRE 3 en 6 (50%)

TOTAL CETTE SAISON : 179 en 277 (64,6%)

Le week-end de l’année!

Les amateurs de football ont été plutôt bien servis au premier tour des séries la semaine dernière et le programme à venir s’annonce encore mieux. Traditionnellement, c’est souvent au deuxième tour des séries que de grands classiques surviennent. L’an passé, les quatre duels avaient été décidés par six points ou moins, dont le classique entre Bills et Chiefs. Tout porte à croire que les affrontements seront de nouveau corsés.

LES CHOIX DU JOURNAL

Jaguars de Jacksonville (9-8) vs Chiefs de Kansas City (14-3)

RETOUR À LA RÉALITÉ

L’histoire des Jaguars est belle et inspirante. Le moment est toutefois venu de passer au dernier chapitre, quand ça finit mal en dépit de tous les espoirs.

Cette fois, le héros à la crinière d’or, Trevor Lawrence, ne s’en sortira pas s’il cafouille comme en première demie la semaine dernière. Face aux Chiefs, avec leur attaque qui ne pardonne pas, la marge d’erreur sera inexistante pour les Jaguars. En 11 matchs de séries, Patrick Mahomes a lancé 28 passes de touchés et a couru pour cinq touchés au sol. C’est d’un ridicule absolu!

Les Chiefs s’amènent reposés après avoir observé la première ronde de chez eux. Après semaine de congé depuis que Mahomes est le partant, la fiche des Chiefs est de 9-1, avec une moyenne de 30,1 points par match.

Les Jaguars ont par ailleurs été l’une des pires équipes cette saison pour se défendre face aux ailiers rapprochés. Ils ont concédé 1087 verges à cette position. Qui est l’ailier rapproché des Chiefs, déjà? Un dénommé Travis Kelce, qui ressent des palpitations de bonheur à voir cette statistique.

Évidemment, les Jaguars seront agressifs au maximum. L’entraîneur-chef Doug Pederson, qui a été assistant d’Andy Reid pendant quatre saisons à Philadelphie, sait qu’il devra vider son sac de tours de magie pour espérer avoir la moindre chance. Il est souvent à son meilleur dans ce rôle, mais les Jaguars manquent d’armes pour rivaliser.

Joueurs à surveiller :

Roy Robertson-Harris (ailier défensif, Jaguars) : Robertson-Hill est une bombe en ce moment sur le front défensif des Jaguars. Samedi dernier, il a réussi sept plaqués (dont un sac) et a rabattu deux passes.

Kadarius Toney (receveur, Chiefs) : Il y a beaucoup de receveurs productifs chez les Chiefs et même si Toney n’a pas souvent le ballon, il est capable de jeux électrisants et peut aussi être utilisé dans le champ-arrière et sur les retours de bottés.

Ma prédiction : Jaguars 26 Chiefs 38

Giants de New York (9-7-1) vs Eagles de Philadelphie (14-3)

UNE BÊTE NOIRE

Les Giants ont impressionné à l’attaque la semaine dernière face aux Vikings. C’était une excellente entrée en matière, mais le plat principal s’annonce beaucoup plus lourd.

Le quart-arrière Daniel Jones a connu l’un de ses meilleurs matchs en carrière, mais sans rien lui enlever, il se mesurait à la 31e défense contre la passe. Face aux Eagles, il se retrouvera contre la meilleure unité du circuit à ce chapitre, qui ne donne que 180 verges aériennes par rencontre. C’est le jour et la nuit.

Le plaqueur Dexter Lawrence a été monstrueux comme il sait si bien l’être, mais encore là, l’intérieur de la ligne à l’attaque des Eagles, avec l’extraordinaire centre Jason Kelce en tête, n’a rien à voir avec celui des Vikings.

Le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, n’a joué qu’un match dans le dernier mois et il représente un point d’interrogation quant à l’état de son épaule. Le congé de la semaine dernière l’aura toutefois aidé, tout comme le bloqueur Lane Johnson. À son seul match face aux Giants cette saison, Hurts a accumulé 294 verges et trois touchés.

Le passé n’est pas garant du présent, mais les Eagles ont aussi battu les Giants dans 15 de leurs 18 derniers affrontements. Les Giants ne baissent quand même jamais les bras facilement, eux dont quatre défaites ont été encaissées par une possession. Il manque un peu de punch offensivement pour créer la surprise.

Joueurs à surveiller :

Isaiah Hodgins (receveur, Giants) : Hidgins s’est retrouvé libre comme l’air en novembre et les Giants ont eu la main heureuse. Il est passé d’inconnu à contributeur régulier, avec 37 réceptions et cinq touchés en neuf matchs.

Javon Hargrave (plaqueur, Eagles) : Hargrave est le meilleur joueur du front défensif des Eagles pour contrer le jeu au sol. Il aura fort à faire pour freiner les élans de Saquon Barkley.

Ma prédiction : Giants 23 Eagles 27

Bengals de Cincinnati (12-4) vs Bills de Buffalo (13-3)

UNE REPRISE ATTENDUE

Photo Getty Images via AFP

Trois semaines après le fameux match du lundi soir annulé entre les Bengals et les Bills, les amateurs auront enfin droit à la reprise, dans ce qui sera cette fois un duel sans lendemain.

Étrangement, les deux clubs n’ont pas très bien paru en première ronde, mais ont survécu et il faut s’attendre à ce qu’ils livrent le meilleur d’eux-mêmes dans l’un des matchs les plus attendus de l’année.

Du côté des Bills et particulièrement pour Josh Allen, il faut recommencer à bien protéger le ballon. Le quart-arrière est trop souvent négligent. Inutile de décocher une bombe à tous les jeux et vaut mieux prendre ce que les Bengals donnent.

Les Bengals pourraient avoir de gros ennuis sur la ligne à l’attaque. Un troisième partant s’est blessé la semaine passée, le bloqueur Jonah Williams. Il sera absent. Les Bengals ont été 0-3 cette saison quand Joe Burrow a été victime de cinq sacs ou plus. Fait à noter, les Bills étaient quatrièmes dans la ligue avant la blessure de Von Miller pour le taux de pression (34,4%) appliquée à quatre joueurs ou moins. Depuis, ils sont 27e (25,4%).

Sur le plan des receveurs, Burrow profite de l’un des meilleurs trios de la ligue, mais les Bills, à huit reprises cette saison, n’ont pas concédé 200 verges par la passe. Ce combat sera costaud! À Buffalo, les Bills sont 8-1 cette saison.

Joueurs à surveiller :

Eli Apple (demi de coin, Bengals) : Apple ne se gêne jamais pour se faire aller la trappe! Il est pourtant le demi de coin le plus vulnérable des Bengals et les Bills risquent de l’attaquer.

Dawson Knox (ailier rapproché, Bills) : Les receveurs Stefon Diggs et Gabe Davis attirent l’attention, mais Knox a inscrit un touché dans cinq matchs de suite. Son apport ne peut être oublié.

Ma prédiction : Bengals 30 Bills 34

Cowboys de Dallas (12-5) vs 49ers de San Francisco (13-4)

RETOUR DANS LE TEMPS

On se croirait de retour dans les années 1990, lorsque les Cowboys et 49ers se livraient des batailles classiques en séries. Les temps ont bien changé, mais les flammèches devraient être au rendez-vous avec deux équipes qui présentent des ressemblances.

Depuis la semaine 8, ces deux adversaires sont au sommet de la NFL pour les points marqués. Ça correspond au moment où Christian McCaffrey s’est joint aux Niners, tandis que Dak Prescott renouait avec l’action pour les Cowboys après sa blessure.

Il y a aussi le fait que les deux équipes se retrouvent dans le top 5 défensivement pour les points accordés, San Francisco étant au premier rang (16,7 par match) et Dallas au cinquième (19,8).

Pas une équipe ne paraît mieux que les 49ers dans le moment. Depuis que Brock Purdy est à bord, l’équipe inscrit en moyenne 34,6 points contre 18,1. Un seul bémol cependant, les équipes affrontées durant cette période montrent un dossier cumulatif de 35-49-1.

Face aux Cowboys, il risque d’y avoir plus de pression avec la bête Micah Parsons, quoique la ligne à l’attaque des Niners ne s’en laisse pas imposer.

Là où il risque d’y avoir un avantage clair pour San Francisco, c’est que la défense est la deuxième meilleure de la ligue contre le sol, tandis que celle des Cowboys plonge au 22e rang. Christian McCaffrey devrait trouver quelques brèches.

Joueurs à surveiller :

Tyler Smith (bloqueur, Cowboys) : Est-ce que Smith jouera bloqueur ou garde? Tout dépendra de l’état de santé de Jason Peters, mais cette ligne offensive en aura plein les bottes face à Nick Bosa et sa bande.

Charvarius Ward (demi de coin, 49ers) : Ward a connu une excellente saison face aux meilleurs receveurs adverses, mais il a vécu ses pires moments samedi dernier face aux Seahawks. Il doit se ressaisir face à CeeDee Lamb.

Ma prédiction : Cowboys 17 49ers 23