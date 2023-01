Séries de la NFL: voici 10 histoires à surveiller en deuxième ronde

Les Bills, Bengals, Jaguars, Cowboys, Giants et 49ers ont survécu au couperet en première ronde. À ce groupe, s’ajoutent les Chiefs et Eagles bien reposés. Plusieurs intrigues et faits intéressants façonnent ce deuxième tour des séries éliminatoires avec quatre places dans les finales de conférence à l’enjeu. Le Journal vous propose 10 histoires à surveiller dans les duels de samedi et de dimanche, question de vous mettre dans le bain.

1) Trouvez l’intrus...

Photo Getty Images via AFP

L’adage dit que l’attaque fait vendre des billets, mais que la défense fait gagner des championnats. Si c’est le cas, il est étonnant de constater que sept des huit entraîneurs en chef ont gravi les échelons sur le plan offensif avant de remplir leur rôle actuel. Du lot, le pilote des Bills Sean McDermott est l’unique dissident, lui qui a fait ses classes avec les Eagles et Panthers à différents niveaux en défense. Cette emphase sur des entraîneurs à vocation offensive se reflète d’ailleurs dans les statistiques des équipes en présence. Les Chiefs viennent au premier rang pour les points marqués, suivis des Bills (deuxièmes), Eagles (troisièmes), Cowboys (quatrièmes), 49ers (cinquièmes), Bengals (septièmes) et Jaguars (neuvièmes).

2) Un véritable avantage du terrain?

Photo Getty Images via AFP

Dans la conférence américaine, les Chiefs sont l’équipe semée numéro un, qui a donc obtenu congé en première ronde et l’avantage du terrain. Les Eagles ont fait de même dans la conférence nationale. Est-ce là un véritable avantage? Historiquement, oui, puisque les équipes classées numéro 1 ont remporté 25 des 48 Super Bowl depuis 1976. Cependant, sur une période plus récente, la réponse est non. Depuis la saison 2018, les numéro 1 montrent un faible dossier de sept victoires et huit défaites en séries. Lors des quatre dernières années, aucune de ces formations n’a remporté le Super Bowl. Il est à noter que l’an passé, trois des quatre équipes sur la route ont remporté leur match au deuxième tour des séries.

3) Pleins feux sur les jeunes quarts

Photo Getty Images via AFP

Pour une rare fois à ce stade des éliminatoires, il n’y a aucun représentant de la vieille garde parmi les quarts-arrières. En effet, le doyen du groupe est Dak Prescott, des Cowboys, qui est seulement âgé de 29 ans. La moyenne des huit quarts-arrières est de 25 ans et 278 jours. Il s’agit de la moyenne la plus basse depuis la fusion de la NFL, en 1970. C’est la première fois depuis 2004 qu’aucun quart-arrière de 30 ans ne dirige l’une des huit dernières équipes en lice. Parmi le groupe, le plus jeune est la recrue des 49ers, Brock Purdy. Un rare exploit est à sa portée puisque dans l’histoire, seulement quatre quarts recrues ont atteint une finale de conférence, soit Sean King (1999), Ben Roethlisberger (2004), Joe Flacco (2008) et Mark Sanchez (2009).

4) Les derniers seront les premiers

Photo Getty Images via AFP

La NFL est la ligue où les équipes en difficulté peuvent rebondir le plus rapidement. La preuve, c’est que dans les cinq dernières saisons, pas moins de quatre équipes sont passées du dernier rang de leur division à une place en finale de conférence la saison suivante. C’est quand même spectaculaire comme revirement de situation! Cette année, les Jaguars, qui ont vu leur dossier passer de 3-14 à 9-8, pourraient s’ajouter à cette liste. Tout comme les Giants, qui ont fait un bond de 4-13 à 9-7-1. Depuis 1970, 20 équipes ont eu leur billet pour une finale de conférence la saison après avoir fini en dernière place de leur division, dont huit qui ont ensuite atteint le Super Bowl.

5) L’élève face au maître

Photo Getty Images via AFP

La confrontation entre les Jaguars et les Chiefs opposera deux entraîneurs-chefs, Doug Pederson et Andy Reid, qui ont longtemps été associés. Dans les années 1990, Reid était l’entraîneur des quarts-arrières des Packers quand Pederson était un quart réserviste. Puis, Pederson est à son tour devenu entraîneur des quarts-arrières avec les Eagles lorsque Reid était l’entraîneur-chef. Il a ensuite suivi son mentor à Kansas City comme coordonnateur offensif, de 2013 à 2015. Voilà qu’ils se retrouvent en séries, chacun de leur côté. Pour Andy Reid, il s’agira d’un 36e match éliminatoire en carrière, ce qui égalera les légendaires Tom Landry et Don Shula au deuxième rang, derrière Bill Belichick (44). Reid pourrait aussi égaler Landry avec une 20e victoire, au deuxième rang derrière l’empereur Bill Belichick (31).

6) Enfin, Bengals contre Bills!

Photo Getty Images via AFP

Le match entre les Bengals et les Bills s’annonce émotif à Buffalo. Le maraudeur Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque dans le duel entre les deux équipes il y a trois semaines, a passé du temps aux quartiers généraux des Bills toute la semaine. Imaginez la réaction s’il devait être présenté à la foule, avant le match! Puisque le match du lundi soir à la semaine 17 avait dû être annulé, il s’agira d’un premier duel de quarts-arrières entre Josh Allen et Joe Burrow. Burrow tentera de remporter un cinquième match de séries avant ses 27 ans, comme Ben Roethlisberger et Russell Wilson sont les seuls à avoir fait à ce jour.

7) De vieux ennemis

Photo Getty Images via AFP

Les matchs entre les Cowboys et les 49ers en séries éliminatoires sont devenus une vielle habitude pour les amateurs. Il s’agira de la neuvième fois que ces deux équipes s’affrontent dans le grand tournoi. De 1970 à 1972, les Cowboys ont remporté les trois premiers affrontements. Les 49ers ont savouré leur revanche en 1981, quand un jeune Joe Montana se faisait découvrir. En 1992 et 1993, les Cowboys ont battu les 49ers, en route vers deux Super Bowl de suite. En 1994, c’était au tour des Niners de l’emporter. Le dernier duel a eu lieu l’an dernier, quand les 49ers ont gagné 23-17. Si les Cowboys ont le dessus, il s’agirait d’une 37e victoire pour la franchise en séries, un sommet qu’ils partageraient avec les Patriots.

8) Duel athlétique

Photo Getty Images via AFP

L’affrontement entre les Giants et les Eagles à Philadelphie mettra en vedette deux quarts-arrières athlétiques. Jalen Hurts a ravi les supporteurs des Eagles cette saison avec 760 verges au sol, ce qui lui a valu le quatrième rang à sa position. Il s’est aussi imposé avec 13 touchés par la course, un sommet chez les quarts-arrières. Il ne faut pas oublier son vis-à-vis Daniel Jones. Mine de rien, il a terminé tout juste derrière Hurts avec une récolte de 708 verges au sol, en plus de sept touchés. Face aux Vikings dimanche dernier, il a couru 17 fois pour 78 verges. Ce sera le premier match de séries dans l’histoire qui oppose deux pivots ayant amassé plus de 700 verges au sol.

9) Invincible le samedi

Photo Getty Images via AFP

Y a-t-il des superstitieux dans la salle? Sachez que le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence n’a jamais connu la défaite, à ce jour, le samedi. En effet, à son école secondaire de Cartersville, en Georgie, il a remporté ses trois matchs disputés le samedi. Sur la scène universitaire, avec Clemson dans la NCAA, il n’a perdu que deux matchs, qui ont eu lieu un vendredi et un lundi. Depuis qu’il est dans la NFL avec les Jaguars, il a remporté le dernier match de la saison régulière face aux Titans samedi il y a deux semaines, avant de répéter samedi dernier en première ronde des séries face aux Chargers. Tout ça pour une fiche immaculée de 41-0. Les Chiefs auraient dû pétitionner la ligue pour jouer dimanche!

10) Abonnés aux finales

Photo Getty Images via AFP

Les Chiefs sont en mission afin de se tailler une place en finale de la conférence américaine pour une cinquième année de suite. Dans l’histoire de la ligue, seulement deux équipes ont accompli cet exploit. Les Patriots détiennent la palme avec huit présences de suite, de 2011 à 2018. Sinon, il faut remonter aux années 1970, quand les Raiders faisaient un malheur à Oakland avec cinq présences consécutives, de 1973 à 1977. À travers la NFL, les 49ers sont les poids lourds des présences en finale de conférence avec 17 apparitions.