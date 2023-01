Shia LaBeouf en femme sur le plateau du prochain film de Francis Ford Coppola

Les photos de l’acteur Shia LaBeouf costumé en femme sur le plateau de tournage de Megalopolis créent le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit l’acteur, méconnaissable ainsi déguisé en femme de la Rome antique, aux côtés des actrices Chloe Fineman et Isabelle Kusman.

Sur les photos dévoilées par le site Just Jared, on peut voir l’acteur Shia LaBeouf portant une longue robe fluide, de très hauts talons et beaucoup de maquillage sur des photos du plateau de tournage de « Megalopolis », le prochain film du réalisateur Francis Ford Coppola.

Le film de science-fiction américain à grand déploiement, écrit et réalisé par Francis Ford Coppola, n’a aucune date de sortie annoncée pour le moment. Il s'agit d'un projet de longue date du réalisateur, qu'il rêvait de concrétiser depuis plusieurs décennies.

C’est l’acteur Adam Driver qui interprètera le rôle principal, soir celui d’un architecte qui essaie de bâtir une vision utopique de New York au lendemain d’un cataclysme.

L’intrigue s’inspire de la conjuration de Catilina, une tentative de coup d’État dans la Rome antique qui a été déjouée en partie grâce aux talents d’orateur du consul romain Cicéron. Ce dernier a servi de modèle pour l’antagoniste du film, le maire de New York, qu'incarnera Forest Whitaker.

L’acteur Jon Voight (que l’on peut aussi voir sur l’une des photos du plateau de tournage), James Remar, Aubrey Plaza et Nathalie Emmanuel font aussi partie de la distribution.

Coppola, 83 ans, a récemment décrit ce projet comme son film le plus ambitieux « même plus ambitieux qu’Apocalypse Now » son film culte sur la guerre du Vietnam, ayant reporté la Palme d’or à Cannes en 1979.