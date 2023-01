PÉLADEAU, Marie-Thérèse

(née Laberge)



À Beauharnois, le 17 janvier 2023 à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Laberge, épouse de feu Florian Péladeau et mère de feu Lorraine.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne, Rachel, Jean-Claude, Carmelle, Lise, Chantal et Sylvain, leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 janvier 2023 de 14h à 16h au :STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.