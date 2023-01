GOULET, Suzanne

(née Sabourin)



De Rigaud, le 9 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Suzanne Sabourin, épouse de feu monsieur Roger Goulet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Ann), Sylvie (Claude), Christian (Dominique) et Lucette, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 27 janvier 2023 à 14h en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec pourront être faits en sa mémoire.www.maisonfuneraireroussin.com