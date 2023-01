CROTEAU (née TRÉPANIER)

Pauline



Au Centre Champlain-des-Pommetiers de Beloeil, le 28 décembre 2022 à l'âge de 75 ans, est décédée madame Pauline Trépanier, épouse de feu Benoît Croteau, fille de feu Gérard Trépanier et de feu Rollande Lamothe.Elle laisse dans le deuil sa fille Roxanne, ses petits-enfants Jérémie et Marie-Jeanne; son frère Pierre, sa soeur Jocelyne, ainsi que des beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Merci à l'équipe des Pommetiers pour ses bons soins et sa compassion.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février 2022 à l'église Saint-Matthieu, 1010, rue Richelieu, Beloeil, à partir de 9 h et les funérailles suivront à 11 h. Famille et amis seront ensuite invités au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.