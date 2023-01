GIGNAC, Michel



À Laval, le 22 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Michel Gignac.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Josée et Martin, ses petits-enfants Jacques, Steve, Patrick, Jonathan et Nicolas, ses arrière-petites-filles Zoé et Charlotte, sa soeur (Lise), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi, 28 janvier 2023 de 13h à 19h au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 18h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maxime-Letendre.