DESJARDINS, André



De Ste-Thérèse, le 15 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. André Desjardins, époux de feu Mme Jeannine Gagnon.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Gilbert (Johanne), Martial, Florence (Daniel) et Céline, ses petits-enfants Josée (Robert) et Éric (Nathalie), ses arrière-petits-enfants Zachary, Ludovic, Justine, Angélique et Charles, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.Il sera exposé le vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :418 BOUL LABELLEROSEMÈRE, J7A3R8Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier 2023 à 11h en l'église de Ste-Thérèse d'Avila. Le salon ouvrira dès 9h ce jour même. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.