MATHIEU, Candide



À Ste-Catherine, le 10 janvier, à l'âge de 67 ans est décédée Candide Mathieu, conjointe de Mario Paquet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Janaina), Francis (Josée) et Marie-Josée (Nicolas), ses petits-enfants Alexandre, Magalie, Thomas, Gabriella et Mégane, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au salon :425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC J5R 2K8Tél. 450 444-5656samedi le 28 janvier 2023 de 13:00 à 17:00.Tout dons pourraient être versés la Fondation du parkinson de Montréal.