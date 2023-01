DESCHAMBAULT, Jean-Claude



À Montréal, le mardi 17 janvier 2023 est décédé, à l'âge de 75 ans, M. Jean-Claude Deschambault, époux de Mme Thérèse Jetté, fils de feu Léon Deschambault et de feu Lucille Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Sara) et Lorraine, ses petits-enfants: Edward, Mathis, Maèva, Danaé, Catherine et Olivier, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 26 janvier 2023 de 17h à 21h, ainsi que le vendredi 27 janvier 2023 dès 9h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 janvier 2023 à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à l'Association Pulmonaire du Québec seraient appréciés.