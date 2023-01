5 des plus beaux endroits pour le ski de fonds et la raquette au Québec

Ski Montagne Coupée

Photo fournie par Marc-Olivier Guilbault

En activité depuis 1975, le réputé centre de ski de fond de Saint-Jean-de-Matha est doté d’une centaine de sentiers de tous calibres, dont une bonne partie pour le pas de patin. La tradition se poursuit depuis quelques années sur les terres des moines cisterciens où a été érigée l’abbaye Val Notre-Dame.

► Également à découvrir en raquette, pour les panoramas. Sentiers : 27 km. Magasin avec produits du terroir. Auberge 4 étoiles avec bonne table et Spa.

► 450 886-3845, skidefondstjeanmatharaquettelanaudiere.com

Le Domaine Saint-Bernard

Photo fournie par Ski de fond Mont-Tremblant

Ses sentiers de ski de fond font partie du réseau de plus de 80 km à Mont-Tremblant. Un programme de développement a été mis sur pied pour les jeunes. Refuge chauffé. Aire de repos avec foyer. N’oubliez pas d’apporter des graines de tournesol afin de faire une halte pour attirer les mésanges dans vos mains.

► Sentiers de raquette de 1 à 5 km entre les monts Onontio et Saint-Bernard. Gîtes, hôtels et autre hébergement à peu de distance.

► 819 425-3588, domainesaintbernard.org

Le Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne

Photo fournie par Mont-Sainte-Anne

Les entraînements et les exploits de Pierre et Alex Harvey, père et fils, ont sans doute eu un rôle à jouer dans la notoriété des lieux. L’ampleur du réseau le place dans une classe à part, avec 200 km de sentiers en pas classique et presque autant pour le pas de patin. Les conditions de neige sont exceptionnelles.

► Aussi : vaste réseau pour la raquette (plus de 60 km). Hébergement varié à proximité.

► 1 888 827-4579, mont-sainte-anne.com

Le Parc du Domaine vert

Photo fournie par Parc du Domaine vert

Accessible par la montée Sainte-Marianne à Mirabel, le site est idéal pour l’initiation d’un jeune à la raquette ou au ski de fond. Des sentiers courts sont à la portée des enfants. De plus, le parc loue de l’équipement (vérifiez la disponibilité avant de vous rendre).

► Autres plaisirs d’hiver : vélo à pneus surdimensionnés, glissade et patin sur un anneau de glace.

► 450 435-6510, domainevert.com

Le Sentier des Caps

Photo fournie par Tourisme Charlevoix, André-Olivier Lyra

C’est sur ce sentier, en ski de randonnée ou en raquette, qu’on voit les paysages les plus grandioses de la côte de Charlevoix. Le réseau de 65 km devient plus accessible en l’empruntant par section. Ainsi, le sentier A pour la raquette menant au refuge Liguori fait 6 km aller-retour.

► Nuitée en refuge : 33 $ par adulte. Vaste choix d’hébergement aux alentours.

► 1 866 823-1117, sentierdescaps.com