5 endroits où aller voir des animaux en famille cet hiver au Québec

Le Familizoo

Photo fournie par Complexe Atlantide

À Saint-Calixte, dans Lanaudière, le jardin zoologique sert de refuge à des animaux exotiques ou nord-américains. Bon nombre de ces bêtes ont été rescapées puis soignées. La relation attentionnée entretenue par Tommy Gagnon, copropriétaire, et son équipe semble grandement contribuer à leur bien-être.

► Ouvert tous les jours. Tarifs (taxes incluses) : 25 $ par adulte, 20 $ par enfant de 2 à 17 ans.

► 450 222-5225, www.familizoo.com

Le parc Safari

Photo fournie par parc Safari

Pour son 50e anniversaire, le populaire zoo près des États-Unis ouvre l’hiver pour une visite à pied. On y croise entre autres loups, bisons et Naoum, le tigre de Sibérie. Le soir venu, sous le thème de la Féérie au Parc Safari, on marche le long d’un chemin bordé d’animaux géants illuminés de la faune d’ici et d’ailleurs.

► Ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés. Tarifs : 20 $ par adulte de 13 ans et plus, 15 $ pour les enfants de 7 à 12 ans, gratuit pour les petits jusqu’à 6 ans.

► 450 247-2727, www.parcsafari.com

Le Parc Oméga

Photo fournie par parc Oméga

En roulant dans ce parc animalier, à Montebello, on croise bisons, wapitis et autres animaux iconiques du continent. Vers la mi-parcours, à la terre des pionniers, on a le plaisir de faire une halte pour marcher et attirer des chevreuils en leur donnant des carottes. À quelques pas se trouve l’observatoire des loups.

► Ouvert tous les jours. Tarifs (taxes incluses) : 47 $ par personne de 16 ans et plus, 35 $ par enfant de 6 à 15 ans, 18,50 $ par enfant de 2 à 5 ans. Nuitées dans les hébergements des loups. Aussi en pod (le moins cher) : à partir de 179 $ la nuit (admission au parc à prix réduit).

► 819 423-5487, www.parcomega.ca

Le Zoo de Granby

Photo fournie par Bertrand Duhamel

Plus de 90 % des animaux sont visibles pour la moitié du prix d’un billet pendant l’été. On y admire des léopards des neiges, des macaques japonais, des yacks et bien d’autres animaux exotiques. Les pavillons restent ouverts, ce qui permet de se réchauffer au besoin. Une nouveauté : l’habitat des rhinocéros et des lions.

► Ouvert tous les week-ends et durant la semaine de relâche du 27 février. Tarifs si on réserve en ligne : 20 $ par demi-journée par personne, 20 $ par jour pour les 3 à 12 ans, 25 $ par jour pour les 13 ans et plus.

► 450 372-9113, 1 877 472-6299, www.zoodegranby.com

Le Miller Zoo

Photo courtoisie TVA

L’émission Un zoo pas comme les autres à TVA, montrant la passion des propriétaires Émilie Ferland et Clifford Miller, a grandement contribué à faire connaître cet attrait unique à une heure au sud de Québec. Plus d’une centaine d’animaux d’ici et d’ailleurs y vivent. Section boisée avec sentiers pédestres.

► Ouvert durant la semaine de relâche du 4 au 12 mars 2023. Tarifs : 30 $ par visiteur de 13 ans et plus, 80 $ pour une famille de quatre.

► 418 479-2000, www.millerzoo.ca