5 patinoires extérieures pour aller se délier les jambes au Québec

Le sentier glacé de Magog

Photo fournie par Michel Julien

À l’extrémité du lac Memphrémagog, le sentier de patin s’étire sur près de trois kilomètres, donnant un beau coup d’œil sur le mont Orford. Abri chauffé à chaque extrémité (Pointe Merry et stationnement Cabana). S’ajoutent des boucles sinueuses et panoramiques.

► Éclairé. Accès gratuit. Restos à quelques pas.

► 819 843-0011 (conditions de glace), 1 800 267-2744, www.tourisme-memphremagog.com

La Place D’Youville

Photo fournie par Destination Québec cité, Yves Tessier

L’ambiance chaleureuse du Vieux-Québec en patins, c’est tout simplement enchanteur. En soirée, ça devient féérique. La patinoire étant réfrigérée, les conditions de glace atteignent leur plein potentiel. La saison commence aussi beaucoup plus tôt.

► Gratuit. Pavillon d’accueil. Location de patins. Internet sans fil. Grand choix de restos à proximité.

► 1 877 783-1608, www.quebecregion.com

Le sentier de glace du Bois de Belle-Rivière

Photo fournie par JGF Video Pro

Au cœur de ce parc régional, à Mirabel, accessible par la route Arthur-Sauvé, un sentier de glace de 2,5 kilomètres pénètre dans la forêt. Certains soirs, le trajet est illuminé avec des lumières colorées.

► Conditions de glace à consulter sur le site web. Frais d’entrée au parc : 8 $ pour les 17 ans et plus, 3 $ pour les 6 à 16 ans.

► 450 258-4924, www.boisdebelleriviere.com

La cabane à sucre Érable rouge

Photo courtoisie Buzz Production-TCDQ

À un peu plus d’une heure de Montréal ou de Québec, l’érablière située à Saint-Valère, près de Victoriaville, est traversée par cinq kilomètres de sentiers de patin. La glace est entretenue par une Zamboni. On peut apporter notre lunch.

► Location de patins et de supports d’apprentissage. Conditions de glace mises à jour sur le site web. Admission : environ 16 $ pour les 12 ans et plus, 12 $ pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les 5 ans et moins.

► 819 353-1616, www.erablerouge.com

Le Sentier des patineurs du Parc Jean-Drapeau

Photo fournie par Myriam Baril-Tessier

À Montréal, aux patinoires réfrigérées du Vieux-Port et du parc du Mont-Royal, s’ajoute maintenant celle du parc Jean-Drapeau, une boucle de 500 mètres. La saison de patin débute ainsi plus tôt. Une partie du trajet surplombe le Saint-Laurent avec une vue panoramique sur la métropole. Ouvert en soirée.

► Gratuit. Stationnement en sus. Accessible en métro. Vestiaire avec casiers. Location de patins. Café-bistro tout près.

► 514 872-6120, www.parcjeandrapeau.com