5 sites pour aller glisser en famille au Québec

Les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha

Photo fournie par Glissades Saint-Jean-de-Matha

À une heure trente au nord de Montréal, les glissades, un attrait hivernal majeur dans Lanaudière, comportent 30 pistes sur deux versants. L’un est destiné aux familles avec les tubes et l’autre aux amateurs de haute vitesse à bord d’un grand pneumatique pour 4 à 12 personnes. Éclairé en soirée.

► Bloc de quatre heures : environ 37 $ pour les 13 ans et plus, 32 $ pour les 4 à 12 ans.

► 1 866 391-9301, www.glissadesurtube.com

La Terrasse Dufferin

Photo fournie par Luc-Antoine Couturier

Au 1884. C’est le nom du commerce gérant la fameuse glissoire, en référence à son année d’origine. Surplombée par le Château Frontenac, la terrasse donne un beau coup d’œil sur le Saint-Laurent. Dotée de trois corridors, la glissoire se dévale en toboggan prenant jusqu’à quatre passagers. Vitesse : jusqu’à 70 km/heure !

► Forfait quatre glissades : 12 $. Sandwicherie.

► 418 528-1884, www.au1884.ca/fr

Le Massif de Charlevoix

Photo fournie par André-Olivier Lyra

La station de ski s’est fait connaître par ses points de vue spectaculaires sur le fleuve, à partir des pentes. Mais il y a plus : la luge alpine sur une piste de 7,5 km de long ! C’est la plus longue au Québec. On se rend au sommet en empruntant un wagon sur skis tiré par un véhicule à chenillettes.

► Âge minimum : 10 ans. Pause en refuge à mi-chemin. Activité de deux heures. Tarif : 64 $ par personne (une descente).

► 1 877 536-2774, www.lemassif.com/fr/luge

Les Glissades des Pays-d’en-Haut

Photo fournie par Glissades des Pays-d’en-Haut

À Piedmont, on dévale non seulement les pentes en tube ou en grand pneumatique, mais aussi en bobsleigh des neiges. À deux, à trois ou à quatre, on file à vive allure dans des pistes avec virage de plus d’un demi-kilomètre. Deux autres types d’embarcations sont à essayer : le Vortex 360 et la Tornade. Ouvert en soirée.

► Bloc de quatre heures, incluant tout type de pneumatique et le bobsleigh : 46 $ pour les 13 ans et plus, 43 $ pour les 5 à 12 ans. Billets vendus exclusivement en ligne.

► 450 224-4014, www.glissade.ca

Vallée du Parc

Photo fournie par Vallée du Parc

Près de Trois-Rivières, le centre de glisse est doté d’une piste de plus de deux kilomètres pour la luge. On peut la dévaler jusqu’en soirée, alors qu’elle est éclairée. Remontée en télésiège quadruple. Des guides nous font descendre la piste par sections, à tour de rôle.

► Âge requis : 10 ans et plus. Réservation recommandée. Billet pour trois descentes (casque inclus) : 38 $ par personne.

► 819 538-1639, www.valleeduparc.com