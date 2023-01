PRONOVOST, Sr Nicole, CND

( S.S.-Bibiane-Romaine )



est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 14 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 1 mois dont 69 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Roméo Pronovost et de feu Rachel Guilbault.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Odile (Claude Laframboise) et Louise, son frère Léon, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la :5015, AVE NOTRE-DAME-DE-GRÂCEMONTRÉAL, H4A 1K2mardi, le 24 janvier 2023 à 13h00. Les funérailles seront célébrées à 13h45. L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Tous doivent porter un couvre-visageet respecter les consignes sanitaires en vigueur à Montréal. Merci de votre compréhension.