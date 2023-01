BEAULIEU, Lucille



Le 10 janvier 2023, est décédée à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Madame Lucille Beaulieu, âgée de 85 ans.Fille de feu Ida Chauret et de feu Roméo Beaulieu, elle laisse dans le deuil ses soeurs, Thérèse (Roger Goulet), Germaine (Diane Gousse), ses frères, Pierre et Guy. Elle était la soeur de feu Élie (Marielle Cloutier), feu Jean-Jacques (Louise Lavoie) et feu Joseph (feu Andrée Lamquin).Tante bien-aimée de Jean-François (Brigitte), Benoît (Annie), Stéphanie (Philippe), Donald (Martine), Alain (Izabela), Jean-Pierre (Ooleesie), Éric et Pierre-Marc (Mélanie). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 27 janvier de 18h à 21h et samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier, à 12h30, à l'Église Saint-Elzéar, 16a, boul. St-Elzéar Est, Laval.Au lieu de fleurs, vos dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal seraient souhaités.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Ahuntsic et de l'Hôpital du Sacré-Coeur pour les soins prodigués avec compassion et dignité.