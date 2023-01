RENAUD, Lucille



À Laval, le 9 janvier 2023, est décédée Mme Lucille Renaud, à l'âge de, épouse de feu Pierre Couillard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline (André Cournoyer), sa belle-soeur Nicole Couillard (feu André Lapointe), son beau-frère Hubert Couillard (feu Monic Daigneault), sa belle-soeur Françoise Lescarbeau, plusieurs neveux et nièces, petits-neveux, petites-nièces, parents et amis. Elle est allée rejoindre sa soeur Yvette (feu Belty Pilon), ses frères Lionel (feu Marcelle Beaudry), Lucien et Roger (feu Thérèse Barré).Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier 2023 à 11h00 à l'église Sainte-Rose-de-Lima, située au 219 boul. Sainte-Rose à Laval. La famille recevra les condoléances avant la cérémonie, à compter de 10h00. Une réception suivra au :418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE