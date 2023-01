HÉBERT, Raymonde



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Raymonde Hébert à son domicile, le 9 janvier 2023, fille de feu Alice Borduas et de feu René Hébert.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Gertrude Hébert et Marielle Lavoie, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Une messe commémorative en son honneur aura lieu samedi, le 28 janvier 2023 à 13h à l'adresse suivante : Paroisse St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval, Qc, H7V 1E8.