LANDREVILLE, Claude

Entouré de sa famille, au Centre Hospitalier de Lanaudière, le 12 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Claude Landreville, entrepreneur, natif de St-Jacques, époux de Mme Johanne Forest, demeurant à Ste-Julienne.Le défunt laisse dans le deuil outre son épouse, ses deux filles: Valérie Landreville (Pascal Mondor et ses enfants Amélie et Alexandre), Marie-Claude Landreville (Martin Tellier), son père M. Gérard Landreville (feu Mme Annette Gagnon), sa soeur Denise Landreville (Denis Courtemanche), ses frères: Fernand Landreville (Diane Forest), Roger Landreville (Diane Chartier), Jacques Landreville (Marie-Claude Boulard), ses beaux-frères et belles-soeurs : Roseline Forest (feu Jean-Pierre Brisson; Pierre Husereau), Jean-Claude Forest, Lise Forest (Mario Rivest), Gisèle Forest, Serge Forest (Anne-Marie Vadnais), Rachel Paquette, sa filleule Isabelle Brisson, ses neveux et nièces et leurs enfants, ses cousins et cousines et de très grand(e)s ami(e)s proches.M. Claude Landreville sera exposé le dimanche 22 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 23 janvier, jour des funérailles à compter de 9h30 à la51 RUE MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le lundi 23 janvier 2023 à 11h en l'église paroissiale de St-Jacques.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jacques.Les personnes qui désirent exprimer leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière département d'Oncologie (Leucémie), lequel sera accepté au salon.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com