BERNIER, Gaétan



À Laval, le 14 janvier 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Gaétan Bernier, conjoint de Mme Angie Enfedaque.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Katherine), Victoria et Elizabeth, ses 2 petites-filles : Xavi et Mani, ses frères et soeurs : Marie-Reine, Lise, Lorraine, Yves, Huguette, Serge, Brigitte, Carmen et Linda, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Une journée hommage à sa vie aura lieu à une date ultérieure.Il fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN ou à la Fondation Maxime-Letendre.