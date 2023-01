PROULX, Françoise



De Saint-Benoit, Mirabel, le 13 janvier 2023, à l'âge de 97 ans est décédée Mme Françoise Proulx, épouse de feu Laurent Proulx.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Marie, Claude (Lise), Jules (Ginette), Denise, Yvon (Suzanne), Liliane (Jean-Pierre) et Réal (David), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Louis (Andrée), neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi 28 janvier dès 10h au complexe funéraire :SAINT-BENOIT, MIRABEL450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 13h30 en l'église de Saint-Benoit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit.