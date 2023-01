BRAZEAU, Monique



À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le 1er janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Monique Brazeau, épouse de feu Monsieur Michel Marier.Elle laisse dans le deuil ses trois filles: Estelle, Irène et Suzanne, ses petits-enfants: Angélique (Jean-François), Jessyka (David), Maggie (Martin), Yan, Nicolas et Marc-André, ses arrière-petits-enfants: Emmy, Samuel, Alex, Olivier et Zack ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD L'Accueil Bon Conseil pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Douglas.Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 janvier 2023 à 11h en l'Église Notre-Dame-de-la-Merci, 198, rue Principale, Huberdeau, J0T 1G0.