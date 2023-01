BRUNET, Roland THIBODEAU, Lise





À Verdun, le 8 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Roland Brunet, époux de feu Lise Thibodeau.À Lasalle, le 13 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lise Thibodeau, épouse de feu Roland Brunet.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Anne-Marie (Philippe) et Olivier (Caroline), leurs petits-enfants Élodie (Xavier), Julien (Alexandra) et Ève (Antoine), leurs arrière-petits-enfants Victoire et Georges.M. Brunet laisse également sa soeur Jeannette (Jacques), son frère Jean-Louis et sa belle-soeur Lise, ainsi que plusieurs parents et amis.Mme Thibodeau laisse également son frère Luc, sa belle-soeur Guillemette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 janvier 2023 de 16h à 21h ainsi que le vendredi 27 janvier de 9h à midi au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Roland Brunet.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié en la mémoire de Lise Thibodeau.