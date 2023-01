BRETON (née Parisi), Ida



À Montréal, le jeudi 19 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédée Ida Parisi, veuve de Rénald Breton.Elle laisse dans le deuil ses enfants Vivian (Claude Gagné) et Robert "Bobby", ses petits-enfants Geneviève, Renée (Ghislain Jonneaux), Louis Philipe (ses enfants Noah et Emma) et Lili (Jean-Christophe), ses amies Catherine, Louise, Lisette et Marie, ses neveux et nièces ainsi que d'autres membres de sa famille.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 25 janvier de 11h à 17h et de 18h à 20h.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, Av. Henri-Julien, Montréal, Qc) le jeudi 26 janvier à 11h.L'inhumation se tiendra à une date ultérieure au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.