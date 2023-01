TOUGAS, Rita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès, ce 16 janvier 2023, à l'âge de 96 ans, de Rita Tougas Brissette, épouse de feu Gilles Brissette.Elle aura survécu à ses soeurs, Noëlla et Yvette, à ses frères, René et Yvon, et à ses belles-soeurs et beaux-frères.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Line (Yves Audet), Alain (Valérie St-Amand) et Pierre, ses petits-enfants : Pierre Marc (Manon), Ghislain (Diana), Vanessa (Thomas), Julie (Carl), Pascale (Alexandre), Amélie et Arnaud, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Rosie, Rafaële, Camille, Théo, sans oublier Lili et Constance, ses arrière-petites-filles par alliance.Brigitte, mère de Julie et Pascale, et de nombreux neveux et nièces, proches et ami(e)s, se souviendront d'elle avec affection.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 février 2023 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Diabète Québec, à sa mémoire.