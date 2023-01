CAZANAVE, Odette née Lahitte



À Montréal, le 2 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée Odette Cazanave, née Lahitte.Elle laisse dans le deuil son mari, Jean Cazanave, ses enfants Sophie (Raynald) et Philippe (Héloïse), ses petites-filles Marie, Jeanne, Clara, Margot et Victorine, son frère Michel (Marie-Claude) ainsi que des amis et parents au Québec et en Europe.La famille vous accueillera le samedi 28 janvier 2023, de 10 h à 17 h, au complexe funéraire :