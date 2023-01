PERRIN, Marcel



Le 6 janvier, à l'âge de 86 ans est décédé Marcel Perrin, époux de Monique Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Ginette), Guylaine (Bernard), Sylvain (Nathalie) et Isabelle (André), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Jean et sa soeur Lise, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 janvier 2023 de 13h à 16h à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900suivi d'une cérémonie dès 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Charles-Lemoyne.