SIGOUIN, Isidore



Isidore Sigouin est décédé le 13 janvier 2023 à sa résidence de Montréal, à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil sa princesse et épouse Vania, ses enfants Julie, Jasmine (Pierre), Stéphane (Adriana), Amélie (Pierre-Henri), Catherine (Yann), Élizabeth (Thomas), Noémi (Julien), Judith (Tino), Miguel et Emmanuelle (Gary), ainsi que de nombreux petits-enfants.La famille recevra vos condoléances à compter de 10h30 le dimanche 29 janvier 2023 au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9Une cérémonie commémorative aura lieu à 13h à la chapelle du complexe et sera suivie d'une petite réception.