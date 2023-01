LALANDE, Rémi



À Saint-Eustache, le 6 janvier 2023, à l'âge de 97 ans est décédé M. Rémi Lalande, époux de Charlotte Masson. Il était le fils de feu Agapit Lalande et feu Marie-Anne Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Olivier Lalande et son épouse Victoria MacKenzie ainsi que sa petite-fille Jamie Nelson. Il laisse également dans le deuil sa soeur Antoinette Lalande (feu Robert Bibeau), sa belle-soeur Anne-Marie Masson (Denis Roy), ses beaux-frères Louis Masson (Micheline Caillée) et Sime Barbarosa (feu Simone Lalande), ses neveux, nièces et autres parents et amis.Rémi a reçu un diplôme de l'Institut agricole d'Oka (école affiliée à l'Université de Montréal) en 1944. Il a exercé la métier d'agriculteur pendant plusieurs années avant de se réorienter vers la construction et la mécanique. Très actif durant ses années de retraite, il aura réparé des petits moteurs jusqu'en 2021.Les funérailles auront lieu le samedi 11 février à 11h00 en l'église Saint-Augustin (15093, rue de Saint- Augustin, Mirabel). La famille sera présente à l'église dès 10h00 pour recevoir les condoléances.Rémi a toujours encouragé la poursuite des études à tous les niveaux. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons au Fonds Père Richard de la Fondation du Séminaire du Sacré-Coeur qui a été créé pour aider les élèves ayant besoin d'une aide financière pour fréquenter l'école. Fondation SSC | Site principal. Prière de ne pas envoyer de fleurs.Il fut confié aux :