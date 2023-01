BEAULIEU, Lise

(née Lachapelle)



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons que, paisiblement, notre mère Lise Beaulieu (née Lachapelle) nous a quittés le 4 janvier 2023 à l'âge de 89 ans, après une vie très remplie. Elle a réalisé sa passion de voyager; marché sur tous les continents et observé les couchers de soleil sur tous les horizons.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire Hamel (feu Jean Hamel), ses enfants Andrée, Marie-Josée (feu Jean Bourassa) et Alain (Danièle Mackinnon); ses petits-enfants Marc-André (Isabelle Gagnon), Joanie (Mathieu Bricault), Mylène Bertheau, Maude Bourassa (Carl-Éric Lalande) ainsi que Sarah et Alice Mackinnon-Beaulieu; ses arrière-petits-enfants Alexis, Zachary, Félix, William, Samuel, Mélodie et Tristan ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille désire remercier le personnel infirmier de l'Image d'Outremont qui ont su apporter dans la dernière année le soutien et les soins nécessaires.Une messe sera célébrée en présence des cendres le jeudi 9 février 2023 à 17 h dans la chapelle du :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTsuivie d'une célébration de vie entre 18 h et 20 h dans la salle de réception du complexe.La famille encourage des dons à la Société canadienne du cancer.